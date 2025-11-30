باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش سرگزی، معاون مدیرکل و رئیس اداره دامپزشکی چابهار اظهار داشت: با توجه به افزایش ورود مسافران و افزایش مصرف فرآوردههای خام دامی در سطح شهرستان، دامپزشکی چابهار برنامه نظارتی خود را با شدت بیشتری دنبال کرده تا سلامت مصرفکنندگان و ایمنی غذایی شهروندان تضمین شود.
وی با اشاره به اجرای گسترده طرح تشدید نظارت و بازرسی افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون ۱٬۵۴۴ مورد بازدید از رستورانها، قصابیها، سردخانهها، کشتارگاهها و مراکز عرضه مرغ، ماهی و تخممرغ انجام شده است.
دکتر سرگزی بیان کرد که در این بازدیدها مواردی از جمله بررسی شرایط ظاهری فرآوردهها، کنترل دما و شرایط نگهداری، تاریخ تولید و انقضاء، لیبلها، نحوه حمل، مجوزهای بهداشتی، شرایط محیطی محل عرضه و نمونهبرداری جهت آزمون بار میکروبی مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته است.
رئیس اداره دامپزشکی چابهار ادامه داد:در نتیجه این نظارتها، از ابتدای سال ۲۶۱۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاقد شرایط مصرف ضبط و با هماهنگی دستگاههای مربوطه معدوم شده است. همچنین برای ۴ واحد صنفی متخلف پرونده تعزیری تشکیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی خط قرمز دامپزشکی است، خاطرنشان کرد: دامپزشکی چابهار با نظارت شبانهروزی اجازه نخواهد داد فرآوردههای غیر بهداشتی وارد سفره مردم و گردشگران شود.
دکتر سرگزی با اشاره به راهکارهای افزایش کیفیت فرآوردههای خام دامی در شهرستان گفت:بهسازی جایگاههای عرضه ماهی، تسریع در احداث کشتارگاه طیور، توسعه مراکز عرضه مرغ کشتار روز و خرید فرآوردهها از مراکز مجاز، نقش تعیینکنندهای در ارتقای سلامت عمومی خواهد داشت.
وی در پایان از همه مردم استان خواست در کنار نظارتهای کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی اگر تخلفی مشاهده کردند مراتب را به سامانه پاسخگویی 1512 دامپزشکی گزارش کنند تا اقدامات و پیگیریهای لازم انجام شود.
معاون مدیرکل و رئیس اداره دامپزشکی چابهار اعلام کرد همزمان با افزایش سفر گردشگران به چابهار، نظارتهای بهداشتی دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی تشدید شده و این اقدام نقش مهمی در ارتقای کیفیت رستورانها و افزایش سطح امنیت غذایی در شهرستان داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، دکتر داریوش سرگزی، معاون مدیرکل و رئیس اداره دامپزشکی چابهار اظهار داشت: با توجه به افزایش ورود مسافران و افزایش مصرف فرآوردههای خام دامی در سطح شهرستان، دامپزشکی چابهار برنامه نظارتی خود را با شدت بیشتری دنبال کرده تا سلامت مصرفکنندگان و ایمنی غذایی شهروندان تضمین شود.
وی با اشاره به اجرای گسترده طرح تشدید نظارت و بازرسی افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون ۱٬۵۴۴ مورد بازدید از رستورانها، قصابیها، سردخانهها، کشتارگاهها و مراکز عرضه مرغ، ماهی و تخممرغ انجام شده است.
دکتر سرگزی بیان کرد که در این بازدیدها مواردی از جمله بررسی شرایط ظاهری فرآوردهها، کنترل دما و شرایط نگهداری، تاریخ تولید و انقضاء، لیبلها، نحوه حمل، مجوزهای بهداشتی، شرایط محیطی محل عرضه و نمونهبرداری جهت آزمون بار میکروبی مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته است.
رئیس اداره دامپزشکی چابهار ادامه داد:در نتیجه این نظارتها، از ابتدای سال ۲۶۱۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاقد شرایط مصرف ضبط و با هماهنگی دستگاههای مربوطه معدوم شده است. همچنین برای ۴ واحد صنفی متخلف پرونده تعزیری تشکیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی خط قرمز دامپزشکی است، خاطرنشان کرد: دامپزشکی چابهار با نظارت شبانهروزی اجازه نخواهد داد فرآوردههای غیر بهداشتی وارد سفره مردم و گردشگران شود.
دکتر سرگزی با اشاره به راهکارهای افزایش کیفیت فرآوردههای خام دامی در شهرستان گفت:بهسازی جایگاههای عرضه ماهی، تسریع در احداث کشتارگاه طیور، توسعه مراکز عرضه مرغ کشتار روز و خرید فرآوردهها از مراکز مجاز، نقش تعیینکنندهای در ارتقای سلامت عمومی خواهد داشت.
وی در پایان از همه مردم استان خواست در کنار نظارتهای کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی اگر تخلفی مشاهده کردند مراتب را به سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند تا اقدامات و پیگیریهای لازم انجام شود.
منبع: دامپزشکی سیستان و بلوچستان