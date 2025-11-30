باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، تأکید کرد که نباید به اسرائیل اجازه داده شود که مانع اجرای مرحله دوم توافق غزه شود.

الانصاری در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «نباید به اسرائیل اجازه داده شود که اجرای توافق غزه و انتقال به مرحله دوم را مختل کند.» وی خاطرنشان کرد که «کار از طریق طرف فلسطینی برای بازیابی دو جسد باقی مانده و جلوگیری از هرگونه بهانه جویی اسرائیل در حال انجام است.»

الانصاری خاطرنشان کرد که «قطر و شرکای آن در منطقه در تلاشند تا از مرحله اول به مرحله دوم منتقل شوند و از این طریق به صلح پایداری دست یابند که بتواند به طور جامع به وضعیت جنگ در نوار غزه پایان دهد.» وی افزود: «چالش‌های قابل توجهی در رسیدن به این سطح از آتش‌بس وجود دارد، اما اکنون تمرکز بر حفظ این آتش‌بس به اندازه کافی برای دستیابی به یک راه حل سیاسی است. همه طرف‌های منطقه، به همراه جامعه بین‌المللی و ایالات متحده، باید برای تضمین موفقیت این طرح و پایان دادن به جنگ با هم همکاری کنند.»

این سخنگو تأکید کرد که «دغدغه اصلی قطر، تضمین قطعنامه سازمان ملل برای اجرای توافق غزه و تضمین حفظ این موضوع در چارچوب اجماع بین‌المللی است.» و بر حمایت مداوم کشورش از تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان نماینده مشروع مردم فلسطین تأکید کرد.

الانصاری در اظهاراتی که توسط العربی الجدید گزارش شده است، در مورد فشار ایالات متحده بر کشور‌های منطقه برای پیوستن به توافق ابراهیم، ​​تأیید کرد که هرگونه عادی‌سازی با اسرائیل فقط در چارچوب حل مسئله فلسطین رخ خواهد داد. وی توضیح داد که عدم وجود یک روند صلح برای فلسطینی‌ها به این معنی است که هیچ ثباتی در منطقه وجود نخواهد داشت.

منبع: آرتی