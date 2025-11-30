فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: چهار مورد تخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق مختلف استان شناسایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم میرزانژاد گفت: در راستای اجرای مأموریتهای یگان حفاظت محیط زیست و به منظور صیانت از زیستگاههای طبیعی و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، مأموران یگان حفاظت محیطزیست استان اردبیل طی سه روز گذشته با انجام گشت و پایش مستمر در مناطق مختلف استان، موفق به شناسایی و برخورد با چهار مورد تخلف شکار شدند.
او افزود: در شهرستان بیلهسوار مأموران یگان در جریان گشت و کنترل مناطق مرزی، یک نفر متخلف زندهگیر پرندگان سهرهطلایی را دستگیر کردند که از وی سه قطعه سهرهطلایی، سه عدد قفس نگهداری پرنده، یک رشته تور زمینی و یک رشته تور هوایی کشف و ضبط کردند، همچنین دو نفر دیگر از متخلفان که با بجا گذاشتن تور هوایی از محل متواری شدند و ماموران اقدام به جمعآوری تورهای بجا مانده کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل همچنین از دستگیری یک نفر شکارچی متخلف در منطقه شکار ممنوع شیرواندره شهرستان مشگینشهر با لاشهی دو قطعه کبک معمولی خبر داد و گفت: در این عملیات نفر دوم با استفاده از تاریکی شب و در حالی که اسلحه شکاری به همراه داشت، از محل وقوع جرم متواری شد.
میرزانژاد با اشاره به تداوم گشت یگان حفاظت در مسیر زیستگاههای حیات وحش شهرستان اردبیل افزود: در این عملیات نیز ماموران موفق به دستگیری دو نفر متخلف غیر بومی و یک نفر بومی منطقه شدند که از متخلفین، دو قبضه سلاح دولول، ۲۸ عدد فشنگ، لاشهی یک خرگوش و هفت قطعه کبک از متخلفان کشف و ضبط شد.
او به گشت و کنترل مأموران در منطقه حفاظتشده آقداغ نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این عملیات دو نفر با استفاده از کومه و تور زمینی اقدام به زنده گیری کبک نموده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
میرزانژاد ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی محیط بانان گفت: یگان حفاظت محیط زیست اردبیل با قاطعیت با هرگونه شکار و صید غیرمجاز برخورد خواهد کرد و از عموم مردم درخواست میشود در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی، موارد را به نزدیکترین اداره یا واحد پاسگاه محیط زیست گزارش دهند.
منبع: محیط زیست