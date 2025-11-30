باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با صداوسیما به تشریح برنامه‌های حضور «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در ایران پرداخت و گفت: ما میزبان وزیر امور خارجه ترکیه هستیم و سفر آقای هاکان فیدان به ایران در ادامه رایزنی‌هایی است که وزارت امور خارجه کشورمان به صورت مستمر با همسایگان دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در این سفر وزیر امور خارجه ترکیه علاوه بر دیدار و تبادل نظر با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران با تعداد دیگری از مقام‌های ارشد کشور هم دیدار می‌کند، گفت: قاعدتاً در این سفر علاوه بر روابط دوجانبه تحولات منطقه و موضوعات بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت یکی از موضوعاتی که در دستور کار ثابت این رفت و آمد‌های دیپلماتیک است، وضعیت منطقه، تداوم نسل کشی و نقض‌های فاحش حقوق بشر در غزه، کرانه باختری و همینطور تعرضات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، سوریه و سایر کشور‌های منطقه است.

بقائی گفت: این اقدامات رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و قاعدتاً همه کشور‌های منطقه در این خصوص دغدغه‌مند هستند و ما از طریق این تحرکات دیپلماتیک تلاش می‌کنیم توجه جامعه جهانی را نسبت به تهدید بزرگی که کل انسانیت را تهدید می‌کند، جلب کنیم.