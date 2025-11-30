سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر هاکان فیدان به ایران، درباره مهمترین اهداف این سفر گفت: وزیر خارجه ترکیه در این سفر علاوه بر دیدار و تبادل‌نظر باوزیر امور خارجه با تعداد دیگری از مقامات ارشد کشور هم دیدار خواهند داشت و علاوه بر روابط دوجانبه تحولات منطقه و موضوعات بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با صداوسیما به تشریح برنامه‌های حضور «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در ایران پرداخت و گفت: ما میزبان وزیر امور خارجه ترکیه هستیم و سفر آقای هاکان فیدان به ایران در ادامه رایزنی‌هایی است که وزارت امور خارجه کشورمان به صورت مستمر با همسایگان دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در این سفر وزیر امور خارجه ترکیه علاوه بر دیدار و تبادل نظر با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران با تعداد دیگری از مقام‌های ارشد کشور هم دیدار می‌کند، گفت: قاعدتاً در این سفر علاوه بر روابط دوجانبه تحولات منطقه و موضوعات بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت یکی از موضوعاتی که در دستور کار ثابت این رفت و آمد‌های دیپلماتیک است، وضعیت منطقه، تداوم نسل کشی و نقض‌های فاحش حقوق بشر در غزه، کرانه باختری و همینطور تعرضات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، سوریه و سایر کشور‌های منطقه است.

بقائی گفت: این اقدامات رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و قاعدتاً همه کشور‌های منطقه در این خصوص دغدغه‌مند هستند و ما از طریق این تحرکات دیپلماتیک تلاش می‌کنیم توجه جامعه جهانی را نسبت به تهدید بزرگی که کل انسانیت را تهدید می‌کند، جلب کنیم.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، وزیر امور خارجه ترکیه
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۴:۲۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چگونه ما میتونیم به کشوری که عضو ناتو هست اعتماد کنیم،ما در این مدت خصومتهای زیادی از اردوغان دیدیم،دو رنگ و دو پوست از خصوصیات این دغله.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
و این در حالی است که رژیم صهیونیستی وابسته به آمریکا است که طور مستقیم، علنی و آشکار از آمریکا مجوز و دستور می گیرد.
۱۴:۲۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
نتانیاهو: برای پاسخ به تهدیدات، از کسی اجازه نمی‌گیریم
بنیامین نتانیاهو اعلام کرد این رژیم برای پاسخ به تهدیدات از کسی اجازه نمی‌گیرد.
و این در حالی است که رژیم صهیونیستی وابسته به آمریکا است که طور مستقیم، علنی و آشکار از آمریکا مجوز و دستور می گیرد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
تکرار ادعای ترامپ درباره تاسیسات هسته‌ای ایران، دخالت و مداخله در امور داخلی است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
از سال 1359 تاکنون همه گروه های تروریستی وابسته به آمریکا و متحدانش تهدیدی برای کل منطقه است
۱۴:۲۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
از سال 1359 تاکنون همه گروه های تروریستی وابسته به آمریکا و متحدانش تهدیدی برای کل منطقه است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
از سال 1359 تاکنون تروریسم وابسته به آمریکا و متحدانش تهدیدی برای کل منطقه است
۱۴:۲۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
از سال 1359 تاکنون تروریسم وابسته به آمریکا و متحدانش تهدیدی برای کل منطقه است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
و این در حالی است که اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی جنایتکار و هم آمریکا جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران؛ در تیر ماه سال 1404 به به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه ارسال شده است سئوال اینجاست که پس چرا تاکنون پیگیری، بررسی و رسیدگی نکرده اند و پاسخ و جواب ندادند. پس سازمان ملل و هم شورای امنیت سازمان ملل متحد خودشان شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی رژیم صهیونیستی جنایتکار و آمریکا جنایتکار هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران تنها کشور اسلامی است که از سال 1357 تاکنون در منطقه خاورمیانه و جهان با شجاعت در برابر آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار ایستاده است.
۱۴:۱۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ایران تنها کشور اسلامی است که از سال 1357 تاکنون در منطقه خاورمیانه و جهان با شجاعت در برابر آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار ایستاده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس/ و این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس، ایران را بار ها در منطقه متهم و محکوم کرده است پس همکاری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، خیانت به ایران محسوب می شود.
و این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه اروپا، هر دو از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مانع توافق تهران و واشنگتن شد
دلیل شکست مذاکرات ایران و آمریکا برای احیای برجام، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
غرب جنایتکار باید به خاطر تأمین مواد شیمیایی برای رژیم صدام پاسخ‌گو باشد پیگیری پرداخت غرامت به قربانیان شیمیایی سردشت در دستورکار ما قرار دارد
آلمان جنایتکار باید به خاطر تأمین مواد شیمیایی برای رژیم صدام پاسخ‌گو باشد پیگیری پرداخت غرامت به قربانیان شیمیایی سردشت در دستورکار ما قرار دارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
و این در حالی است که پاریس، لندن و برلین در جنگ 12 روزه از رژیم صهیونیستی جنایتکار و آمریکا جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
رئیس جمهور فرانسه در حالی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتقاد می کند که ظاهرا فراموش کرده رژیم صهیونیستی با برخورداری از ده‌ها کلاهک هسته‌ای، هیچگونه نظارت بین‌المللی را برنمی‌تابد و با سوابق سیاهی از اشغالگری و تجاوز نظامی، مهمترین منبع تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
و این در حالی است که سپاه از سال 1357 تاکنون با همه گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی و مزدورانشان مبارزه می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چرا دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت نتانیاهو را صادر نمی‌کند؟ دادگاه کیفری بین‌المللی متأسفانه در مورد جنایت های اسرائیل و متحدانش از مهر ماه سال 1402 تاکنون ناتوان و عاجز بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
حمله اسرائیل به جنوب سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
رژیم صهیونیستی از سال 2011 تاکنون بیش از 999 هزار بار در سوریه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
آمریکا، غرب، هر دو از سال 2011 تاکنون شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی رژیم صهیونیستی در جنگ سوریه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ترکیه جنایتکار خودش از سال 2011 تاکنون عامل اصلی جنگ در سوریه، منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
و این در حالی است که ناتو، ترکیه، هر دو از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه هستند
۰
۰
پاسخ دادن
