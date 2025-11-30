فرماندهان نیروی دریایی ارتش با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور گرامیداشت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی، آیین تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام راحل و شهدا، با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین سعید نصیرالاسلامی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش و جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو، روز شنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش و مسئولان این نیرو با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

امیر دریادار ایرانی و هیئت همراه همچنین با حضور بر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام خمینی (ره) با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات ایشان به انقلاب اسلامی نیز تجلیل کردند.

در ادامه این مراسم نیز، فرماندهان نیروی دریایی ارتش با حضور در قطعه شهدا، با قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

منبع: ارتش

برچسب ها: نیروی دریایی ارتش ، آرمان های امام خمینی
خبرهای مرتبط
دریادار ایرانی: اسکورت کشتی‌های ایرانی در همه نقاط جهان انجام می‌شود
قدرتمند تر از دیروز + فیلم
پایگاه شناوری «کردستان» و ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد
فرمانده کل ارتش: آماده هرگونه پاسخ قاطع در هر نقطه‌ای هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
آرمان های امام دلار 118000 تومنی نبود .......شعارش بهبود زندگی مزدم طبقه پایین و ..........بود
۱
۴
پاسخ دادن
پیام دریادار سیاری به قالیباف
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
آخرین اخبار
عارف: در آستانه یک جهش دیجیتال هستیم/ اولویت امنیت سایبری با بخش خصوصی است
وزیر امور خارجه ترکیه با عراقچی دیدار کرد
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش: برای دفاع از کشور آماده باش کامل هستیم
دیدار معاون وزیر خارجه عربستان با عراقچی
دریادار ایرانی: اسکورت کشتی‌های ایرانی در همه نقاط جهان انجام می‌شود
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
جزئیات برنامه وزیر امور خارجه ترکیه در تهران/ تحولات منطقه؛ دستور کار گفت‌و‌گو‌ها
قدردانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از فراجا برای همکاری در تولید برنامه «سرنخ»
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
مجلس با بررسی دوفوریتی اصلاح سازوکار ارائه بودجه سنواتی مخالفت کرد
پیام دریادار سیاری به قالیباف
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شان زنان است
وزیر امور خارجه ترکیه به تهران می‌آید
نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
توصیه اکید رهبری، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تلاش‌ها در مسیر مدیریت بهینه مصرف انرژی است
پزشکیان: آیات قرآن بیش از آنکه برای قرائت باشد، دعوت به تدبر باطنی است