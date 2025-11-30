خان محمدی کارشناس ارشد اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی گفت: با توجه به اعلام زمان بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث باید اشاره کرد این بخشودگی صرفاً در صورت خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با مدت اعتبار یک‌ساله، قابل اعمال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خان محمدی، کارشناس ارشد اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس ماده دو قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، اعم از حقیقی یا حقوقی، مکلفند که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که به اشخاص ثالث وارد می‌شود، به میزان مشخص شده در قانون بیمه کنند. 

او افزود: در صورتی که این دارندگان وسایل نقلیه از انجام این تکلیف قانونی به هر دلیلی خودداری کنند، موظفند که هنگام بیمه کردن وسیله نقلیه خود، علاوه بر حق بیمه مربوط به آن وسیله، مبلغی معادل حق بیمه ایام فقدان بیمه‌نامه را به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت کنند. 

خان محمدی توضیح داد: بیمه مرکزی به مناسبت‌های مختلف و با مجوز قانونی، در شرایط خاص پیشنهاداتی برای بخشودگی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند. در حال حاضر و با توجه به موافقت وزیر محترم، از تاریخ ۱۳ آذر، مقارن با روز بیمه، تا ۲۶ آذر، که مصادف با روز حمل و نقل است، وسایل نقلیه می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های بیمه و خرید بیمه‌نامه یک‌ساله، از پرداخت مبلغ جریمه ایام فقدان بیمه‌نامه خود معاف شوند. 

او افزود: این بخشودگی برای موتورسیکلت‌ها به مدت ۳۱ روز در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که از تاریخ ۱۳ آذر تا ۱۳ دی، که مصادف با تولد حضرت علی (ع) است، می‌توانند بدون پرداخت جریمه، بیمه‌نامه یک‌ساله خریداری کنند. 

این مقام مسئول تأکید کرد: شایان ذکر است که این بخشودگی مشروط به خرید بیمه‌نامه با مدت اعتبار یک‌ساله است و در صورت خرید بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت (یک‌ماهه، شش‌ماهه، سه‌ماهه و نه‌ماهه)، مشمول این بخشودگی نخواهند بود. 

خان محمدی خاطرنشان کرد: تاریخ‌های اعلام‌شده برای بخشودگی معمولاً تمدید نمی‌شوند، زیرا سیستم‌های بیمه‌گری و نظارتی تنظیمات خاصی دارند. ممکن است در ایام دیگر سال نیز بخشودگی‌هایی اعمال شود، که آن هم منوط به کسب مجوز‌های لازم است. 

