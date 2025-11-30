باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، با اشاره به اهمیت جزایر سه گانه برای ایران اسلامی، اظهار داشت: نهم آذر، روز ملی جزایر سه گانه است که خود یادآور دلاور مردیهای رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش به مساله اقتصاد دریا و نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حوزه اشاره و تاکید کرد: ماموریت اسکورت کشتیها به صورت مستمر و در دل دریا و با قدرت انجام میشود؛ در گذشته اسکورتها شاید فقط شامل آبهای نزدیک ایران بود، اما امروز اسکورت کشتیهای ایرانی در گوشه گوشه جهان توسط نیروی دریایی ارتش انجام میشود.
امیر دریادار ایرانی همچنین به ابعاد نرم و سخت قدرت دریایی ایران و حضور ناوگروههای ایرانی در آبهای دوردست پرداخت و تصریح کرد: دو ناو گروه ما امروز در دو رزمایش و تمرین دریایی در شرق دور و دیگری در آبهای قاره آفریقا حضور دارند. وقتی ناوگروه ما در برزیل پهلو گرفت و سپس آنجا را ترک کرد، برزیلیها گفتند که ما تاکنون چنین سربازانی ندیده بودیم؛ کارکنان ما در سفرهای خارجی هم شئونات اخلاقی را رعایت میکنند و این موضوع جای تحسین دارد.
وی همچنین درباره تجهیزات جدید نیروی دریایی نیز بیان کرد: ما پایگاه شناوری «خوزستان» را هم خواهیم ساخت که در حقیقت خواهر پایگاه شناوری «کردستان» است و پس از بهره برداری از این ناو، میتوانیم سفرهای دریایی را به صورت گستردهتر انجام دهیم. همه کشورها میتوانند از منافع دریا استفاده کنند و ما هم با اقتداری که داریم، از منافع دریایی به نفع منافع ملی خود استفاده کرده و خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی پرداخت و تصریح کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه وقتی موشکهای سطح به سطح دریا پایه تا برد یک هزار کیلومتر را مستقر کردیم، دشمن به فاصله ۱۴۰۰ کیلومتری ما عقب نشست و این اهمیت اقتدار در دریا را نشان میدهد.
منبع: ارتش