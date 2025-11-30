۴۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای سرخون شناسایی شد و برای متخلفان اخطاریه رسمی صادر گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سلمان انصاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی با هدف جلوگیری از تغییرات غیرمجاز همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.

او افزود: در روزهای گذشته برای ۴۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح ۶ هکتار از اراضی حاصلخیز سرخون واقع در محلات کلودنگی، چاه تومان و فتح‌الجلیل اخطاریه صادر شده است.

 به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون نیز ۲۵۰ فقره اخطار توقف عملیات برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در ۶۰ هکتار از اراضی صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس ادامه داد: در چارچوب تبصره ۲، مقررات قانونی در ۴۰ قطعه از اراضی روستاهای سرخون، آبشورک و پاتل ای‌سین به مساحت ۱۲ هکتار اجرا شده است.

انصاری تأکید کرد: حفاظت از سرمایه‌های ملی و طبیعی، تضمین امنیت غذایی پایدار، تقویت اشتغال روستایی و صیانت از کارکردهای حیاتی بخش کشاورزی از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است.

منبع:جهادکشاورزی هرمزگان 

