هار فعال بین‌المللی پس از حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به آنها در کرانه باختری اشغالی و ورود غیرقانونی به خانه محل اقامتشان، زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز یکشنبه، چهار فعال بین‌المللی پس از حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به آنها در شهرک عین الدویوک در نزدیکی اریحا در کرانه باختری اشغالی و ورود غیرقانونی به خانه محل اقامتشان، زخمی شدند.

خبرگزاری وفا گزارش داد که شهرک‌نشینان به این گروه حمله کردند و چهار نفر زخمی شدند که سه نفر دچار جراحات متوسط شدند ​​و یک نفر در وضعیت وخیمی قرار دارد. همه آنها برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته شاهدان، حدود ۱۰ شهرک‌نشین نقابدار سحرگاه به محل اقامت فعالان حمله کردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وسایل شخصی از جمله گذرنامه و تلفن همراه آنها را به سرقت بردند.

سه نفر از فعالان زخمی ایتالیایی هستند، در حالی که نفر چهارم شهروند کانادا است.

منبع: کانال تلگرامی قدس

برچسب ها: حمله شهرک نشینان ، کرانه باختری
