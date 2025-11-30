در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش هزار و ۴۳۰ واحد در سطح ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز، یکشنبه ۹ آذرماه، شاخص کل بورس با افزایش ۱,۴۳۰ واحدی به تراز ۳,۲۷۴,۴۷۳ واحد رسید. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۹۱۷ واحدی در ارتفاع ۹۳۷,۴۷۰ واحد قرار گرفت.

در این روز، سه نماد فملی، شپدیس و فولاد بیشترین تأثیر را بر شاخص بورس گذاشتند، در حالی که نماد‌های وبملت و خودرو پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۹۳ واحدی به سطح ۲۸,۷۶۸ واحد رسید. در بازار فرابورس، نماد‌های آریا، فزر و نیشکر بیشترین تأثیر را داشتند و سه نماد ز فارس،کوچین به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد‌ها شناخته شدند.

گروه فلزات اساسی امروز برترین گروه صنعتی بازار بودند و پس از آن، گروه شیمیایی و گروه بانک‌ها به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین، در بازار بورس، نماد‌های افران، سپر و یاقوت برترین تقاضا را به خود اختصاص دادند، در حالی که فیروزا، افران و کیان برترین عرضه‌ها را به ثبت رساندند.