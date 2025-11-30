یک شکارچی متخلف در شهرستان حاجی‌آباد توسط مأموران محیط‌زیست دستگیر شد و لاشه یک کل وحشی به همراه سلاح گلوله‌زنی و ۱۵ فشنگ از او کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالار حسینی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست حاجی‌آباد گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در پی رصد و گشت‌زنی‌های مستمر، یک شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: از این فرد لاشه یک کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی و ۱۵ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

حسینی با اشاره به جرایم تعیین‌شده برای شکار غیرمجاز اظهار کرد: جریمه شکار هر رأس کل وحشی ماده حدود ۳۰۰ میلیون تومان و برای نر بیش از ۹۸ میلیون تومان تعیین شده است.

رئیس حفاظت محیط زیست حاجی‌آباد تصریح کرد: برای این متخلف پرونده قضائی تشکیل شده و موضوع در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است.

منبع :روابط عمومی محیط زیست هرمزگان

برچسب ها: محیط زیست ، تخلف ، شکارچی ، حاجی آباد ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
بجنورد/
کشف لاشه 2 راس بز وحشی در شهرستان شیروان
بندرعباس؛
دستگیری شکارچی متخلف در حاجی آباد
زنجان،
شکارچی متخلف در دام محیط زیست
لرستان؛
دستگیری شکارچی متخلف در دلفان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری شکارچی متخلف در حاجی‌آباد همراه با لاشه کل وحشی
صدور اخطاریه برای ۴۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی سرخون
آخرین اخبار
صدور اخطاریه برای ۴۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی سرخون
دستگیری شکارچی متخلف در حاجی‌آباد همراه با لاشه کل وحشی
افتتاح مراکز فرهنگی و سالن سینما در جزایر سه‌گانه هم‌زمان با روز ملی جزایر
برقراری پرواز مستقیم بندرعباس–اصفهان در روزهای یکشنبه
هَمسرکُشی در کوچه های پردیس بندرعباس
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
پلاسما سرعت ترمیم زخم‌های دیابتی را افزایش می‌دهد
خدمات هسته‌ای در درمان بیماران دیابتی در هرمزگان تقویت می‌شود
پلاسماتراپی نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی هرمزگان
رویداد تخصصی «دیریا بر تن» در بندرعباس برگزار می‌شود