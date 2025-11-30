باشگاه خبرنگاران جوان - سالار حسینی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست حاجی‌آباد گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در پی رصد و گشت‌زنی‌های مستمر، یک شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: از این فرد لاشه یک کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی و ۱۵ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

حسینی با اشاره به جرایم تعیین‌شده برای شکار غیرمجاز اظهار کرد: جریمه شکار هر رأس کل وحشی ماده حدود ۳۰۰ میلیون تومان و برای نر بیش از ۹۸ میلیون تومان تعیین شده است.

رئیس حفاظت محیط زیست حاجی‌آباد تصریح کرد: برای این متخلف پرونده قضائی تشکیل شده و موضوع در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است.

منبع :روابط عمومی محیط زیست هرمزگان