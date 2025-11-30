جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: پدافند هوایی در چند دهه اخیر در حالت آماده باش کامل است تا از کشور دفاع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا الهامی روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، با اشاره به ملزومات مورد نیاز برای دفاع از ایران اسلامی، اظهار داشت: مهم است که بدانیم برای جنگ و دفاع از سرزمینی که کل دنیا به آن چشم دارد، به چه امکانات و ملزوماتی نیاز داریم. امروز و در مواجه با عملیات ترکیبی دشمن، ما هم نیاز به یک عملیات مشترک داریم تا به جنگ با دشمن برویم در غیر اینصورت نمی‌توانیم با دشمنان مقابله کنیم.

وی افزود: آنچه که ما در صحنه برای مقابله با دشمن آماده می‌کنیم، مبتنی بر آیات الهی و فرهنگ بلند عاشورایی و خط سرخ سید الشهدا است. جغرافیایی که جمهوری اسلامی ایران در آن قرار گرفته، در مرکز زمین قرار دارد و به «قلب زمین» معروف است به طوری که در اکثر نظریات راهبردی به این موضوع پرداخته شده است. ما پرچمدار ظهور حجت بن الحسن هستیم و باید از کشور و میراث خود دفاع کنیم؛ باید بدانیم که رمز آقای ما، انتظار فرج است.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه به جنگ روانی دشمن علیه ایران اسلامی پرداخت و گفت: دشمن به خوبی تفکر مهدویت را می‌شناسد و یکی از اهداف دشمنان هم سلب تفکر مهدویت از این کشور است. امروز دشمن تلاش می‌کند انسجام نیرو‌های مسلح، حرکت در مسیر ولایت فقیه و معنویات را از ما بگیرد و ما باید در مقابل این اقدام دشمنان‌مان، ایستادگی کنیم.

سرتیپ الهامی درباره اهمیت انسجام ملی و توانایی نیرو‌های مسلح برای مقابله با دشمنان نیز بیان کرد: رهبری عامل برتری‌ساز ما در جنگ با دشمنان است امروز برای رسیدن به اقتدار باید به توان داخلی تکیه کرد؛ لذا امروز یک عزم ملی متکی به مقاومت را نیاز داریم و باید مولفه‌های قدرت را درونی سازی کنیم.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، با یادآوری اهمیت پدافند هوایی برای مقابله با دشمنان نیز گفت: فرمانده معظم کل قوا بار‌ها به اهمیت پدافند هوایی اشاره داشتند؛ همچنین ماموریتی که به پدافند ابلاغ شده، دفاع موثر، مستمر و پایدار از آسمان کشور بر اساس چارچوب‌های شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور است. رژیم صهیونی با هم‌پیمانش آمریکا به ایران حمله کرد و پدافند محکم ایستاد و ۳۹ شهید را تقدیم کشور کرد. پدافند هوایی در چند دهه اخیر در حالت آماده باش و در حالت جنگی کامل است تا از کشور دفاع کند.

سرتیپ الهامی همچنین با اشاره به رشادت‌های پدافند هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس نیز اظهار داشت: پدافند هوایی بیش از ۴۸ هزار و ۸۰۰ بار، تهدیدات هوایی را دفع کرد و ۶۵۲ فروند انواع هواپیمای دشمن بعثی را نیز نابود کرد.

وی گفت: زمانی که نیروی دریایی سپاه مشغول مقابله با دشمنان در جزیره فارسی بود، نیروی هوایی و پدافند ارتش هم در حالت آماده باش بودند؛ همچنین به زمین نشاندن هواپیمای آیساف در بندر عباس، مقابله با دشمنان در جنگ ۱۲ روزه و به زمین نشاندن هواپیمای ریگی در یک عملیات مشترک از جمله اقدامات غرور آفرینی هست که پدافند هوایی ارتش انجام داده است.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از رشادت‌های پدافند هوایی در مقابل دشمنان در جنگ ۱۲ روزه هم گفت: در حقیقت ما در جنگ ۱۲ روزه با یک جنگ ترکیبی پیچیده مواجه بودیم که بخشی از آن جنگ سایبری بود که با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، اقتدار نیرو‌های مسلح و اهتمام مردم عزیز پیروز از میدان خارج شدیم.

