افزایش تصاعدی آمار افراد بی خانمان در آلمان + فیلم

تعداد افراد بی خانمان در قطب اقتصادی اروپا روبه افزایش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمارها نشان می دهد وضعیت اقتصاد و مسکن در آلمان نامطلوب بوده و تعداد افرادی که هیچ مسکنی برای زندگی و یا اجاره ندارند در این کشور روبه افزایش است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ما فکر می کردیم آلمان بهشته، وضع اونها هم خوب نیست که، خیلی ممنون که آگاهی دادی،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
آره بابا تو راست میگی همه کشورا بدبختن فقط ماخوبیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
لطفا آمار دقیق،اختلاس،در ایران با نام افراد را شفاف بده.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
شما آمار دقیق خود کشی،و بیکاری کشور خودمان را بده بقیه کشورها پیشکش. لطفا آمار دقیق اختلاس،در ایران با نام افراد را شفاف بده.
۱
۲
پاسخ دادن