مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از ممنوعیت هرگونه ورود به عرصه‌های جنگلی این استان تا اطلاع ثانوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت با اعلام این خبر گفت: به دلیل کاهش بارندگی در ماه‌های اخیر، خشک بودن پوشش زیرین جنگل‌ها و افزایش احتمال بروز آتش‌سوزی، محدودیت ورود به جنگل‌های استان اعمال شده است. این تصمیم در پی افزایش موارد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور و همزمان با فصل خزان و وزش باد‌های گرم اتخاذ شده است.

او افزود: بر اساس این دستور، ورود به تمامی عرصه‌های جنگلی استان ممنوع بوده و تنها پارک‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت از این ممنوعیت مستثنی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان و گردشگران، خواستار همراهی همگان با نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی برای جلوگیری از وقوع هرگونه حریق احتمالی شد.

