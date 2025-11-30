آخرین داده‌های سامانه پایش کیفی هوا نشان می‌دهد که شاخص کیفیت هوای سه شهر استان قزوین در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آخرین اطلاعات ثبت شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، شاخص کیفی هوا برای امروز /یکشنبه/ در ایستگاه مدیریت بحران قزوین ۱۵۱ بوده که در وضعیت قرمز قرار دارد و برای تمامی گروه‌ها سنی نیز ناسالم است.

هم اکنون شاخص کیفی در شهر‌های اطراف استان از جمله آبیک این شاخص برروی عدد ۱۷۴ و شهر تاکستان روی عدد ۱۶۰ قرار داشته که در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارند.

وی ادامه داد: این در حالی است که شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های الوند ۸۳ و همچنین بویین زهرا ۶۲ قرار دارد که نشان هنده وضعیت زرد و قابل قبول است.

براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی قزوین، روند پایداری جو تا روز چهارشنبه در سطح منطقه ادامه دارد و به دلیل وضعیت پایداری و سکون هوا، در مناطق صنعتی و پرتردد استان از جمله قزوین، آبیک، الوند، محمدیه، تاکستان و بوئین‌زهرا افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص آلودگی هوای قزوین با اشاره به صدور هشدار‌های لازم، یادآور شد: آلودگی فعلی ناشی از عوامل انسانی و فصلی است و از این رو به شهروندان توصیه می‌شود تا ضمن خودداری از استفاده خودرو‌های شخصی، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی نیز در چنین مواقعی بایستی در خانه بمانند و ضمن بستن درب و پنجره‌ها، از دستگاه‌های تصفیه هوا و هنگام خروج از منزل و یا محل کار از ماسک N ۹۵ استفاده کرده و از فعالیت‌های برخی آلاینده‌ها از جمله سوزاندن زباله یا کباب‌پز در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین همچنین بر کاشت فضای سبز و پیگیری مداوم اپلیکیشن‌های کیفیت هوا از طریق کانال‌های رسمی این اداره کل تاکید و خاطرنشان کرد: همکاری جمعی شهروندان کلید بهبود کیفیت هوا است و از این جهت همه مردم بایستی در کاهش آلودگی هوا مشارکت داشته باشند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پایش کیفی هوا ، هوای ناسالم
خبرهای مرتبط
مدارس و دانشگاه‌های قزوین غیرحضوری شد
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قزوین اعلام شد
هوای پاک شهرهای استان قزوین با بارش پاییزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سد طالقان، نبض زندگی در قزوین/ تحولی شگرف در تامین آب پایدار
اجرای ۸ پروژه عمرانی آب و خاک در آبیک 
آخرین اخبار
اجرای ۸ پروژه عمرانی آب و خاک در آبیک 
سد طالقان، نبض زندگی در قزوین/ تحولی شگرف در تامین آب پایدار
ثبت بیش از ۶۵ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در معابر شهر قزوین
دستگیری صیاد غیرمجاز و نجات ۸ قطعه سهره طلایی در قزوین