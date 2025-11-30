باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آخرین اطلاعات ثبت شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، شاخص کیفی هوا برای امروز /یکشنبه/ در ایستگاه مدیریت بحران قزوین ۱۵۱ بوده که در وضعیت قرمز قرار دارد و برای تمامی گروه‌ها سنی نیز ناسالم است.

هم اکنون شاخص کیفی در شهر‌های اطراف استان از جمله آبیک این شاخص برروی عدد ۱۷۴ و شهر تاکستان روی عدد ۱۶۰ قرار داشته که در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارند.

وی ادامه داد: این در حالی است که شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های الوند ۸۳ و همچنین بویین زهرا ۶۲ قرار دارد که نشان هنده وضعیت زرد و قابل قبول است.

براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی قزوین، روند پایداری جو تا روز چهارشنبه در سطح منطقه ادامه دارد و به دلیل وضعیت پایداری و سکون هوا، در مناطق صنعتی و پرتردد استان از جمله قزوین، آبیک، الوند، محمدیه، تاکستان و بوئین‌زهرا افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص آلودگی هوای قزوین با اشاره به صدور هشدار‌های لازم، یادآور شد: آلودگی فعلی ناشی از عوامل انسانی و فصلی است و از این رو به شهروندان توصیه می‌شود تا ضمن خودداری از استفاده خودرو‌های شخصی، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی نیز در چنین مواقعی بایستی در خانه بمانند و ضمن بستن درب و پنجره‌ها، از دستگاه‌های تصفیه هوا و هنگام خروج از منزل و یا محل کار از ماسک N ۹۵ استفاده کرده و از فعالیت‌های برخی آلاینده‌ها از جمله سوزاندن زباله یا کباب‌پز در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین همچنین بر کاشت فضای سبز و پیگیری مداوم اپلیکیشن‌های کیفیت هوا از طریق کانال‌های رسمی این اداره کل تاکید و خاطرنشان کرد: همکاری جمعی شهروندان کلید بهبود کیفیت هوا است و از این جهت همه مردم بایستی در کاهش آلودگی هوا مشارکت داشته باشند.

منبع: ایرنا