باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - با فرارسیدن فصل پاییز و جلوههای رنگارنگ آن، باغهای استان فارس میزبان یکی از ارزشمندترین محصولات خود، میوه «به» بودند. اکنون که آخرین بارگیری «به»های طلایی از درختان به پایان رسیده، کارنامه تلاش باغداران این خطه، به تولید میزان قابلتوجهی از این میوه منجر شده است.
ابوالفضل زمانی فرد مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به پایان برداشت «به» در این استان، اظهار کرد: در سال اخیر ۲۰ هزار تن میوه «به» تولید شد.
او با بیان اینکه سطح باغهای بارور در استان فارس بیش از یک هزار و ۸۰۰ هکتار است، اضافه کرد: برداشت به از اواخر شهریورماه در شهرستان فسا آغاز شد و در آبان ماه در سرچهان پایان یافت.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: استان فارس با دارا بودن ۱۶ درصد سطح باغهای «به» کشور و تولید حدود ۱۹ درصد از «به» کشور، حائز رتبه سوم است.
زمانی فرد تصریح کرد: شهرستانهای نی ریز، اقلید، بوانات، شیراز، سرچهان، خرم بید و سپیدان به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید «به» را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص دادهاند.
این مقام مسئول ادامه داد: «به»، علاوه بر مصرف در شهرستانهای استان، به استانهای همجوار و استان تهران نیز ارسال میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سالهای اخیر، توسعه باغهای «به» با استفاده از پایههای رویشی کوئینز و ارقام بازارپسند و پربار در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.
پراکندگی تولید «به» در شهرستانهای مختلف استان، نشان دهنده ظرفیتهای گسترده و برنامهریزی دقیق و منسجم در این زمینه است. از سوی دیگر، توسعهٔ باغها با استفاده از پایههای رویشی و ارقام پربازده، گویای عزم جدی دست اندرکاران و مسئولان برای ارتقای کمی و کیفی تولید این محصول است.
با در نظر گرفتن بازارپسندی و قابلیت ارسال به سایر استانها، میتوان آیندهای پررونق را برای کشت «به» در استان فارس متصور بود. بدون شک، تداوم این روند، علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد کشاورزی منطقه، گامی بلند در جهت خودکفایی ملی خواهد بود.