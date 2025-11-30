باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر، مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از آنان با شیوه و شگرد فیشینک پس از دریافت پیامک‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتای استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و استفاده از شگرد‌های خاص پلیسی، رد باند کلاهبرداری حرفه‌ای را در خارج از استان و یکی از استان‌های جنوبی کشور، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه کارآگاهان پلیس فتا در ادامه تحقیقات با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند، افزود: با هماهنگی و اخذ نیابت قضائی، ماموران پلیس فتای استان و شهرستان بابلسر در عملیاتی هوشمندانه و مشترک، سه متهم اصلی این پرونده را در یکی از شهر‌های جنوبی کشور، شناسایی و دستگیر کردند.

سردار مفخمی، خاطر نشان کرد: در بازجویی‌های فنی از متهمان و انجام تحقیقات تکمیلی، مشخص شد، متهمان با ارسال ۲۴ هزار پیامک جعلی حاوی لینک‌های آلوده برای شهروندان در قالب ثبت شکوائیه و هدایت آنان به صفحات جعلی به اطلاعات حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کرده و بیش از یک هزار میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب مالباختگان به صورت غیرقانونی برداشت کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به شناسایی یکهزارو ۵۰۰ شاکی در این پرونده کلاهبرداری اینترنتی، افزود: تحقیقات پلیس فتا برای شناسایی دیگر مالباختگان کماکان ادامه دارد.

سردار مفخمی با هشدار به شهروندان از آنان خواست کرد: از کلیک و یا بازکردن پیامک‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده و مشکوک که از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا ایمیل به گوشی تلفن همراه و سیستم‌های رایانه‌ای آنان ارسال می‌شود، جدا خودداری و در صورت بروز هرگونه مشکل در این ارتباط سریعاً با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس حاصل کنند.

منبع:پایگاه خبری پلیس مازندران