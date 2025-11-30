باشگاه خبرنگاران جوان - گلوئی رئیس پارک علم و فناوری و دبیر نمایشگاه پژوهش در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری گفت: هر سال در هفته پژوهش برنامه‌های متنوعی برگزار و از پژوهشگران تقدیر می‌شود، اما این اقدامات کافی نیست و مهم‌ترین نیاز آنان تأمین زیرساخت‌ها و بودجه است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده کشور‌های دیگر در حوزه پژوهش و تسهیل ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: این رویکرد موجب به‌روز شدن صنایع و دستیابی به بازار‌های جهانی شده است.

به گفته این مسئول، حتی کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز چنین مدلی را دنبال می‌کنند، چرا که هر سرمایه‌گذاری در پژوهش چند برابر بازدهی دارد.

گلوئی با انتقاد از کمبود بودجه پژوهشی در کشور و ضعف ارتباط میان صنعت و دانشگاه اظهار داشت: این مشکل شاید ناشی از عدم شناخت یا بی‌اعتمادی به شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

وی در ادامه با اشاره به نگاه مثبت دولت چهاردهم، استانداری ونماینده ولی فقیه، ابراز امیدواری کرد که اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخورد.

رئیس پارک علم و فناوری همچنین خواستار حمایت بیشتر از پژوهشگران شد تا بتوانند به مرحله رشد و شکوفایی برسند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بیش از پیش از ظرفیت این افراد استفاده کنند.

صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار هم گفت: از زمان شکل‌گیری دانشگاه در ایران، موضوع پژوهش و ارتباط صنعت با دانشگاه مطرح بوده، اما هیچ‌گاه این ارتباط به اندازه امروز نبوده و البته هنوز هم به سطح مطلوب نرسیده است.

صفی‌خانی با بیان اینکه نباید انتظار داشت همه چالش‌ها در یک شب حل شود، افزود: باید مسائل را شناسایی کرده و با روش‌های مختلف برای حل آنها اقدام کنیم.

معاون اقتصادی استاندار ادامه داد: در معاونت اقتصادی سیاست‌گذاری‌هایی انجام شده تا بتوانیم از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در مسیر تجاری‌سازی و ورود به بازار حمایت کنیم.

صفی‌خانی تأکید کرد: تلاش داریم پیوندی میان صنعت و فناوری ایجاد کنیم و صنایع را به سمت استفاده از محصولات دانش‌بنیان سوق دهیم.

وی بیان کرد: هدف ما حرکت به سمت اقتصاد صادرات‌محور است تا دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه استان بتوانند در بازار‌های بین‌المللی عرضه شوند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هم با اشاره به شعار امسال گفت: سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری شعاری عمیق و دقیق است و این هفته، هفته عرضه این پشتوانه خواهد بود.

وی پژوهش را مهم‌ترین امنیت برای کشور دانست و افزود: سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، اما بدون پژوهش این امنیت محقق نمی‌شود.

طاهری با تأکید بر جایگاه پژوهشگران اظهار داشت: پژوهشگران ما بی‌مزد و منت فعالیت می‌کنند و با پژوهش، بال علم تقویت می‌شود. روح جستجوگری در فطرت انسان نهفته است و در بلندمدت فواید آن نصیب جامعه و ملت خواهد شد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی همچنین اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دانست که در برابر چالش‌ها و نوسانات مقاوم خواهد بود.

وی پارک علم و فناوری را حلقه ارتباط دانشگاه و صنعت معرفی کرد و گفت: دستاورد‌های این مجموعه میدان عرضه پژوهش است و به‌عنوان پلی میان پژوهش، سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند.

رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: ساختار اقتصادی استان قزوین تولیدمحور است، در حالی که در دنیا ۷۰ درصد اقتصاد بر پایه خدمات شکل گرفته و سهم خدمات در استان تنها ۴۰ درصد است.

وی افزود: پژوهش‌ها باید منجر به رشد فناوری و تکنولوژی شوند تا بتوانیم با انرژی و سرمایه کمتر، تولید بیشتری داشته باشیم.

رحمانی با اشاره به مشکلات انرژی در اقتصاد ایران تأکید کرد: خطوط صنعتی کشور نیازمند رشد تکنولوژی هستند تا با منابع کمتر یا منابع ثابت، تولید بیشتری حاصل شود.

وی سیاست‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مبتنی بر حمایت از فعالیت پارک‌های علم و فناوری دانست و گفت: فعالیت پژوهشگران نیازمند تقویت مالی است، چرا که مسائل مالی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در این زمینه از اعتبار مالیاتی استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین اعلام کرد: در استان قزوین ۱۲۰ همت منابع بانکی وجود دارد که همه آنها به صورت وام پرداخت شده و ۳ همت نیز اعتبار دولتی اختصاص یافته است. با این حال، منابع بخش خصوصی و صندوق‌های مشارکتی ظرفیت بسیار بیشتری دارند.

وی گفت: اعتبارات دولتی می‌تواند زیرساخت‌ها را فراهم کند، اما زمانی که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران وارد شوند، معنا و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. سیاست ما کند کردن روند‌ها نیست، بلکه تسهیل و تقویت مشارکت است.

بیگدلی رئیس بنیاد نخبگان استان هم گفت: پژوهش کردن در این زمان کار سختی است و جوامعی که منابع کافی ندارند، برای دستیابی به توسعه باید منابع انسانی خود را تقویت کرده و افراد توانمند را جذب کنند.

بیگدلی با تأکید بر جایگاه پژوهشگران بیان کرد: باید قدر پژوهشگران خود را بدانیم و به آنان اصالت بدهیم تا در جای درست قرار گیرند و بتوانند نقش مؤثری در رشد و شکوفایی جامعه ایفا کنند.

