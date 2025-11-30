\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0633\u0648\u0645 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0633\u0644\u200c\u06a9\u0634\u06cc \u063a\u0632\u0647\u060c \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0627\u0644\u062c \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n