با یک سوم هزینه آمریکا در غزه، کالج‌های این کشور رایگان می‌شد + فیلم

آمریکا هزینه بسیار زیادی برای جنایت در غزه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا در برنامه به افق فلسطین گفت: با یک سوم هزینه آمریکا در نسل‌کشی غزه، می توانستند کالج های ایالات متحده را رایگان کنند.

