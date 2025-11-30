باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص فروش نمایشگاه بین المللی تهران اظهار داشت : نمایشگاه بین المللی از سرمایه‌های ملی کشور است که بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد که برگزاری نزدیک به ۷۰ نمایشگاه از ابتدای سال تا کنون پیش بینی شده است که حدود ۳۰ مورد به صورت کامل انجام شده و موارد باقیمانده طبق تقویم رویداد‌ها برگزار خواهد شد. تا پایان سال ۳۰ نمایشگاه دیگر در حوزه‌های مختلف در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری بیست و پنجمین دوره نمایشگاه رنگ و رزین در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران امسال از ۱۲ تا ۱۵ آذرماه گفت: با وجود نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها، این فضای نمایشگاهی توانسته است به خوبی حفظ شود؛ در این نمایشگاه، حضور شرکت‌های داخلی و خارجی قابل توجه است؛ به طوری که حدود یک چهارم شرکت‌های حاضر خارجی هستند.

وی به بخش شرکت‌های داخلی و حضور فعال در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت آبکاری، کامپوزیت، درزگیر‌ها و سایر حوزه‌های تخصصی مرتبط با رنگ و رزین اشاره کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه در ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تجاری مهم است.

قنبری افزود: در این نمایشگاه، شرکت‌ها و تولیدکنندگان می‌توانند چالش‌ها و مسائل صنفی خود را به صورت مستقیم با رقبا، صاحبان صنایع، مقامات دولتی و بخش‌های خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی مطرح کنند. برگزاری این نمایشگاه‌ها، به‌ویژه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، فرصتی فراهم می‌آورد تا مقامات مختلف، از جمله وزرا و رؤسای کمیسیون‌های مجلس، بتوانند دغدغه‌های صنعتگران را بشنوند و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شوند.

در ادامه این نشست صالح سپاسدار مجری برگزاری نمایشگاه رنگ و رزین در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص میزان تولید رنگ در کشور گفت: طبق استانداردهای جهانی سهم رنگ برای هر نفر در سال 8 کیلو است اما در ایران 4 کیلو است که نسبت به میانگین و استانداردهای جهانی بسیار پایین است و از سوی دیگر با توجه به شرایط و محدودیت های پتروشیمی در کشور ممکن است میزان تولید رنگ و رزین در کشور کاهش یافته است.

اظهار داشت: این نمایشگاه یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های پوشش در خاورمیانه و از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های جهانی در این حوزه به شمار می‌رود که توان بالای شرکت‌های ایرانی در تولید و صادرات محصولات در این رشته صنعتی را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: یکی از حوزه‌های تمرکز برای توسعه ارزآوری کشور، صنایع رنگین کامپوزیت و آبکاری است که پتانسیل صادراتی قابل توجهی در بازار‌های اطراف دارد؛ در این راستا، تلاش شده است تا هیات‌های تجاری مرتبط دعوت شوند و با برگزاری پنل‌ها و رویداد‌های جانبی، انتقال دانش و تبادل اطلاعات به صورت گسترده و موثر انجام گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای حمایت از توسعه صنعت و افزایش فرصت‌های تجاری در حوزه پوشش‌ها و صنایع مرتبط است.

وی گفت: شرکت‌هایی از قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، عراق، کشور‌های حوزه خلیج فارس شامل عمان، قطر، امارات و عربستان سعودی و همچنین کشور‌های آفریقایی به‌ویژه آفریقای جنوبی و چند کشور آفریقای شمالی در این رویداد حضور دارند.

سپاسدار با بیان اینکه صنایع سبز امروزه به عنوان یکی از موضوعات اصلی و روز دنیا مطرح است گفت: بیش از ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان یا ایده‌هایی در صنعت رزین دارند یا در حال بررسی و توسعه محصولات قابل بازیافت و کم‌اثر بر محیط زیست هستند. این روند نه تنها در سال جاری بلکه در دهه آینده نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وی تاکید کرد: صنعت سبز در تمامی حوزه‌های صنعتی، از جمله در نمایشگاه‌های تخصصی، نقش مهمی ایفا خواهد کرد. در این راستا، اقداماتی انجام شده است؛ از جمله برگزاری مسابقه‌ای برای ایده‌های نو، استارت‌آپ‌ها و نوآوری‌های جدید در صنایع مرتبط با رنگ، که در آن از ایده‌هایی با کم‌ترین آسیب‌های محیطی و رویکرد‌های سبز استقبال شده است.