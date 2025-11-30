باشگاه خبرنگاران جوان - شرک ایران خودرو دهمین دوره عرضه محصولات خود را آغاز می‌کند. این دوره از ساعت ۱۶ روز دوشنبه، دهم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز جمعه، ۱۴ آذرماه ادامه خواهد داشت. در این دوره، محصولات خانواده هایما شامل هایما S۵ پرو، هایما ۷X و هایما ۸S برای فروش عرضه می‌شوند.

فروش در این مرحله به‌صورت فوری و برای سه گروه متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده تعریف شده است.

متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir نسبت به ثبت‌نام و شرکت در فرآیند اولویت‌بندی اقدام کنند.

طبق روال دوره‌های گذشته، هر فرد تنها می‌تواند یک دستگاه خودرو را انتخاب کند و نیازی به مسدودسازی حساب بانکی برای ثبت‌نام وجود ندارد.