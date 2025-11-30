نمایشگاه «آقا تختی» با محوریت رونمایی از مدال‌ها و بازوبند‌های جهان پهلوان غلامرضا تختی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه "آقا تختی" در کتابخانه و موزه ملی ملک افتتاح شد.

در این نمایشگاه که روایتی تصویری از زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی است، برای اولین‌بار از مدال‌ها و بازوبند‌های غلامرضا تختی رونمایی شد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از این نمایشگاه بازدید کردند.

همچنین برخی از پیشکسوتان کشتی ایران هم از در مراسم افتتاحیه حضور داشتند.

این نمایشگاه برای عموم مردم هم بازگشایی می‌شود تا از آن بازدید کنند. 

غریب‌آبادی: افتتاح این نمایشگاه لازم بود 

غریب‌آبادی در بازدید از نمایشگاه گفت: کار بسیار خوبی انجام گرفت و البته لازم هم بود، چون جهان پهلوان تختی از چهره‌های بین المللی است و در جهت اعتلای نام ایران تلاش زیادی کرده است.

نمایشگاه «آقا تختی»

دنیامالی: اتفاقی نادر برای جهان پهلوان تختی انجام شد 

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در بازدید از نمایشگاه آقا تختی گفت: افتتاح این نمایشگاه بازسازی مدال‌ها و معرفی سبک زندگی جهان پهلوان تختی اتفاقی نادر بود و باید این اتفاق برای دیگر قهرمانان ارزشمند ورزش ایران هم رخ دهد. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با همکاری یکدیگر تلاش می‌کنند که این اتفاق را انجام دهند 

 

توپچی: تختی و پهلوانان نگذاشتند کشتی پهلوانی از بین برود

محمدرضا توپچی توپچی دارنده دو بازوبند پهلوانی ایران، ملی پوش وزن ۹۰ کیلوگرم ایران در المپیک سئول و دارنده سه مدال طلای آسیا با حضور در این نمایشگاه گفت: با بازگشایی این نمایشگاه برای عموم مردم، جوان‌ها استقبال زیادی خواهند کرد.

پهلوان اکبر حیدری از اعضای پیشین تیم ملی کشتی که با جهان پهلوان تختی در اردوی المپیک حضور داشت به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باعث افتخار است که با این مرد بزرگ در اردو‌ها حاضر بودم از این مرد خیلی چیز‌ها یاد گرفتم و برای من و همه همدوره‌ای‌های ما او یک الگو بود و خوشحالم که امروز در نمایشگاه پسر ایران جهان پهلوان تختی حضور داشتم.

نمایشگاه «آقا تختی»

هادی عامل گزارشگر کشتی نیز در اینباره گفت: آقا تختی یکی از پهلوانان مردمی بود که همه چیز را برای مردم می‌خواست و یک الگو برای تمام دوران ورزشی در تاریخ است و به دلیل خصوصیاتی که داشت خضوع و تواضع او باعث شد که همیشه در یاد مردم و ورزشکاران باشد و از یاد‌ها فراموش نشود و من در زمانی که مسابقات جام تختی برگزار می‌شد هم گفتم من همیشه او را آقا تختی خطاب کرده‌ام و یک عبارت ویژه برای او دارم که فقط برای آقا تختی استفاده می‌کنم او «آقا تختی تک گل باغ پهلوانی است».

ابراهیم جوادی دیگر پیشکسوت و افتخار آفرین کشتی ایران در مورد جهان پهلوان تختی گفت: خوشحالم که در این نمایشگاه حضور دارم و از مسئولان موزه ملک تشکر می‌کنم خیلی از آثاری که در این موزه بود را من هم ندیده بودم.

نمایشگاه «آقا تختی»

فرامرز تختی برادر زاده جهان پهلوان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: مرحوم عمویم یک الگو برای ورزش بود و امیدوارم از خصوصیات او در چنین نمایشگاه‌هایی بیشتر گفته شود تا جوان‌ها با خصوصیات او آشنا شوند این فرهنگ و منش باید اشاعه پیدا کند به حمدلله پهلوانان ما همه خوب هستند و رفتار‌های اخلاقی خوبی از ورزشکارانمان می‌بینیم باور کنید این خصائل و صفات فقط در ایران و در بین ورزشکاران ایرانی است و این موضوع به خوبی در فرهنگ ورزش ما جا افتاده است.

نمایشگاه «آقا تختی»

