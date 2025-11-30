هفته پنجم لیگ برتر هندبال مردان با برگزاری ۵ دیدار در شهر‌های مختلف بعد از وقفه ۴۰ روزه لیگ برتر برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون هندبال کشور؛ سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور که به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی بزرگسالان و حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۳۰ مهرماه متوقف شده بود، از فردا (دوشنبه) ۱۰ آذرماه با برگزاری ۵ دیدار از هفته پنجم پیگیری خواهد شد.

در یکی از بازی‌های مهم این هفته صنعت مس کرمان در خانه از فرازبام خاییز دهدشت پذیرایی می‌کند. کرمانی‌ها که ۳ برد از ۳ بازی خود کسب کردند، برای ادامه روند خوب خود نیاز به یک پیروزی خانگی مقابل تیم جوان دهدشت دارند. مس کرمان برای ماندن در کورس بالای جدول برای برد زمین می‌شود و دهدشتی‌ها هم که ۴ امتیاز از ۴ بازی کسب کرده‌اند، به دنبال رقم زدن یک شگفتی هستند.

سایپا که به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان با ۸ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته، با توجه به استراحت طلایی پوشان اصفهان در این هفته بهترین فرصت را دارد تا به تنهایی در صدر بایستد. شاگردان رجبی در تهران از هپکو اراک میزبانی کنند و به دنبال کسب ۲ امتیاز هستند، اما اراکی‌ها هم بعد از گذراندن مشکلات متعدد با رفع برخی از این مشکلات به دنبال یک نمایش خوب در تهران هستند.

در یکی از بازی‌های حساس هفته سنگ آهن بافق در شرایطی از نفت و گاز گچساران میزبانی می‌کند که هر دو تیم تاکنون امتیازی از بازی‌های خود در لیگ برتر کسب نکرده‌اند و به دنبال اولین برد خود هستند.

استقلال کازرون نیز که روند خوبی را قبل از تعطیلات در پیش گرفته بود، برای اینکه از کورس بالای جدول عقب نیفتد، نیاز به پیروزی خانگی مقابل سپاهان نوین دارد. نوینی‌ها هم که ۲ امتیاز از ۳ بازی قبلی خود دارند، به پیروزی در این بازی خارج از خانه فکر می‌کنند.

اما در یک بازی که تقابل تیم‌های نظامی هم به حساب می‌آید، نیروی زمینی سبزوار از پرواز هوانیروز تهران میزبانی خواهد کرد. در این دیدار حساس سبزواری‌ها می‌خواهند دومین برد خود را جشن بگیرد و رقابت دشواری را پیش رو دارند.

برنامه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

دوشنبه، ۱۰ آذرماه – ساعت ۱۶:۰۰

استقلال کازرون – سپاهان نوین

نیروی زمینی سبزوار – پرواز هوانیروز

صنعت مس کرمان – فرازبام خاییز دهدشت

سنگ آهن بافق – نفت و گاز گچساران

سایپا تهران – هپکو اراک

برچسب ها: لیگ برتر هندبال ، هندبال قهرمانی
خبرهای مرتبط
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران از پس آرژانتین برنیامدند
لیگ برتر هندبال؛ صدر جدول دست نخورد/ طلسم آلومینیوم شکسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد؛ تغییرات ساپینتو برای بازگشت به صدر
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
مسی و تیمش قهرمانی کنفرانس شرق شدند/ اینترمیامی آماده حضور در فینال بزرگ+ فیلم
پیروزی اقتصادی میلان در شب جنجالی سن سیرو/ کامبک یک نیمه‌ای یوونتوس با الماس ترک+ فیلم
فینال پلی‌آف MLS، یازدهمین رویارویی مولر و مسی
نمایشگاه «آقا تختی» افتتاح شد
شروع دوباره لیگ برتر هندبال پس از ۴۰ روز وقفه؛ هیجان در پنج شهر اوج می‌گیرد
آخرین اخبار
شروع دوباره لیگ برتر هندبال پس از ۴۰ روز وقفه؛ هیجان در پنج شهر اوج می‌گیرد
نمایشگاه «آقا تختی» افتتاح شد
فینال پلی‌آف MLS، یازدهمین رویارویی مولر و مسی
ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد؛ تغییرات ساپینتو برای بازگشت به صدر
مسی و تیمش قهرمانی کنفرانس شرق شدند/ اینترمیامی آماده حضور در فینال بزرگ+ فیلم
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
پیروزی اقتصادی میلان در شب جنجالی سن سیرو/ کامبک یک نیمه‌ای یوونتوس با الماس ترک+ فیلم
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
در همان نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم / فجر سپاسی ضعیف‌ترین تیم مقابل آلومینیوم بود
پیروز قربانی: نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید/ آمدن VAR باعث شد فوتبال شکل کثیفی پیدا کند
از پایان معمای میزبان دربی تا تمجید‌ها از طارمی + فیلم
اسکوچیچ احضار شد 
واکنش شمس‌آذر درخصوص حمله به خودروی داور دیدار مقابل پرسپولیس
برتری بایرن در دقایق تلف شده؛ مونیخی‌ها جام را می‌خواهند
اسکوچیچ‌: داوران نباید تفاوتی میان تیم‌ها قائل شوند/ میزان مصدومیت صادق محرمی مشخص نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۱ فجرسپاسی/ شاگردان حسینی در واپسین دقایق از شکست خانگی گریختند + فیلم
تراکتور ۳ - ۱ چادرملو/ هت تریک کروات‌ها در تبریز + فیلم
صعود النصر در شب آتش‌بازی قایدی
تورنمنت زیر ۱۸ سال دختران کافا؛ ایران سوم شد
رقابت ۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
شکست تیم ملی فوتبال بانوان برابر ازبکستان
اظهارت جنجالی ساپینتو در آستانه شهرآورد پایتخت: داور به پرسپولیسی‌ها هدیه داد
تمرینات پرسپولیس تعطیل شد
ایران ۱ – ۳ ایتالیا/ کامبک خوردیم، حذف شدیم
لطیفی: آدان کارایی لازم را ندارد/ بازیکنان استقلال را به حاشیه نبرید
ذوالفقارنسب: ثبات در تیم ملی ضروری است/ مطمئنم که شرایط بهتر می‌شود
خیری: برخی از بازیکنان استقلال انگیزه ندارند/ آبی‌ها مشکل هجومی دارند