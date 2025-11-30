باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پاکستان و مصر روز یکشنبه توافق کردند که برای تضمین اجرای آتش‌بس غزه و بازسازی این منطقه جنگ‌زده با یکدیگر همکاری کنند و همچنین حمایت خود را از راه‌حل دو دولتی برای مسئله فلسطین مجدداً تأیید کردند.

این تفاهم در جریان مذاکرات بین اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان و بدر عبدالعاطی، همتای مصری‌اش که روز شنبه برای یک سفر دو روزه وارد اسلام‌آباد شده بود، حاصل شد.

عبدالعاطی پس از مذاکرات در وزارت امور خارجه، در جمع خبرنگاران در کنار دار گفت که دو کشور توافق کرده‌اند که به طور مشترک برای حل و فصل «صلح‌آمیز» مناقشات مطابق با قوانین بین‌المللی تلاش کنند.

وی گفت که ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی مطابق با مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی، تنها راه حل «قابل اجرا، واقعی و پایدار» برای مسئله فلسطین است.

وی افزود که مصر به ایفای نقش «سازش‌ناپذیر» خود برای حل و فصل مناقشات اسرائیل و فلسطین مطابق با نظم بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل ادامه خواهد داد. وی از اسلام آباد به خاطر حمایت «مستمر» از تلاش‌های مصر در این زمینه تشکر کرد.

دار هم گفت که اسلام آباد، به همراه قاهره، به ایفای نقش خود برای تضمین اجرای آتش‌بس در غزه ادامه خواهد داد.

تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد که دو طرف همچنین توافق کردند که همکاری‌های اقتصادی، دفاعی و امنیتی را بیشتر تقویت کنند و قول دادند که به طور مشترک با چالش‌های پیش روی دو کشور مقابله کنند.

دار گفت که قاهره متعهد به همکاری با اسلام آباد برای تعمیق بیشتر همکاری‌های جاری در زمینه‌های اقتصاد، دفاع و امنیت است.

وی افزود که مصر برای روابط خود با پاکستان ارزش زیادی قائل است و دو طرف متعهد به مقابله مشترک با چالش‌های پیش روی خود هستند. وی همچنین به خاطر کشته شدن افراد در حملات تروریستی اخیر در اسلام آباد و پیشاور تسلیت گفت.

دار گفت که دو کشور همکاری خود را در زمینه تجارت، اقتصاد، دفاع و امنیت تقویت کرده‌اند و متعهد به افزایش حجم تجارت دوجانبه فعلی ۳۰۰ میلیون دلاری هستند، زیرا این رقم کمتر از عمق پتانسیل تجاری موجود آنها است.

وی گفت که مقامات ارشد هر دو کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا راه را برای از سرگیری جلسات مشترک وزیران که از سال ۲۰۱۰ برگزار نشده است، هموار کنند.

منبع: آناتولی