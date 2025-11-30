افتتاح دفتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک با مداحی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0632\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0645\u062f\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0645\u062f\u0627\u062d\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\n\n