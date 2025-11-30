فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۴ نفر از عوامل تیراندازی در یکی از مراسمات عروسی در شهرستان کوهدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "محمدرضا هاشمی فر" اظهار کرد: برابر گزارش واصله چند نفر هنجارشکن در یک از مراسم از عروسی در سطح یک از محله‌های شهر کوهدشت اقدام به تیراندازی می‌کنند که بلافاصله مأموران انتظامی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند ۴ نفر از عوامل اصلی تیراندازی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند. در این عملیات همچنین ۲ قبضه سلاح که در تیراندازی‌ها مورداستفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه رسم تیراندازی در مراسمات، از سوی بزرگان و سران طوایف به‌عنوان یک رفتار غلط و خطر‌آفرین برچیده شده است، تصریح کرد: این گونه اقدامات مصداق بارز هنجارشکنی است و پلیس با عاملان تیراندازی‌های نامتعارف برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

منبع: پلیس لرستان