باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمهدی قاسمی اظهار کرد: استان فارس زمینههای مناسبی برای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری داراست و سرمایهگذاران گردشگری درخصوص سرمایهگذاری دراین حوزه رغبت از خود نشان میدهند.
سرپرست معاونت سرمایهگذاری و گردشگری و صنایع دستی استان فارس از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاپایان شهریور ماه، تعداد ۹۶ موافقت اصولی و ۱۷ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری دراستان فارس صادر شده است.
قاسمی گفت: مجموعا ۱۱۳ موافقت اصولی و مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری با حجم ۶۵ هزار میلیارد ریال دراستان صادر شده است.
او افزود: افرادمتقاضی سرمایهگذاری در راستای ایجاد تأسیسات گردشگری، فرصتها، توانمندیها و ظرفیتهای مختلف استان را معرفی کرده و آنان را برای ایجاد و احداث تأسیسات اقامتی و پذیرایی نظیر هتل، دهکده سلامت، احیای خانههای تاریخی به منظور استفاده گردشگری، منطقه نمونه گردشگری و مواردی است که این اداره کل از آمادگی کامل برای هدایت، حمایت و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برخوردار است.
سرپرست معاونت سرمایهگذاری و گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: هریک از این مناطق نمونه گردشگری فارس دارای ویژگیها وتوانمندیهای منحصربفردی است و سرمایهگذاری در این مناطق میتواند علاوه بر توسعه و رونق گردشگری در منطقه منابع در آمدی و اشتغال زایی و سیعی به شمار آید.
تقویت ارتباط مجموعههای حافظیه و زندیه با نهادهای علمی و فرهنگی کشور
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تأکید بر ضرورت تحول در مدیریت مجموعههای شاخص تاریخی شیراز، اعلام کرد که دوره جدید فعالیت در حافظیه و مجموعه زندیه با تمرکز بر توسعه خدمات گردشگری، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت ارتباط با نهادهای علمی و فرهنگی کشور آغاز شده است.
بهزاد مریدی در جلسه شورای معاونان ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و آیین معارفه مدیران جدید مجموعههای حافظیه و زندیه با اشاره به جایگاه جهانی حافظ و اهمیت حوزه فرهنگی مرتبط با او اظهار کرد: از مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی حافظیه انتظار میرود با ایجاد تعامل مؤثر با مراکز پژوهشی و فرهنگی کشور، زمینه شکلگیری انجمنهای تخصصی مرتبط با حافظ و مطالعات ادبی را فراهم کند تا از ظرفیتهای علمی و مالی این نهادها در توسعه فعالیتهای پژوهشی و تقویت زیرساختها بهره ببریم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس افزود: پروژه باغموزه مشاهیر و موزه منطقهای استان فارس یکی از طرحهای مهم در حوزه میراث فرهنگی است و پیگیری، تکمیل و راهاندازی آن باید با جدیت ادامه یابد تا شیراز بتواند جایگاه خود را بهعنوان قطب فرهنگ و هنر ایران بهدرستی تثبیت کند.
مریدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی، احیا و بهسازی منظری مجموعه زندیه را از اولویتهای مهم ادارهکل دانست و گفت: ارگ کریمخان، موزه پارس، حمام وکیل، دیوانخانه و آبانبارهای تاریخی از مهمترین هویتهای معماری شیراز هستند و مدیریت جدید مجموعه زندیه باید با برنامهریزی دقیق، وضعیت این بناها را برای ارائه هرچه بهتر به گردشگران ارتقا دهد.
او با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی در پویایی مجموعههای تاریخی افزود: برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای منظم فرهنگی، هنری و آیینی در ارگ کریمخان و موزه پارس میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی شیراز داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در ادامه همچنین خواستار بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات به گردشگران شد و گفت راهاندازی سیستمهای هوشمند اطلاعرسانی، توسعه محتوای دیجیتال و ایجاد پایگاه دادههای علمی تخصصی درباره دوره زندیه از اقدامات ضروری است.
مریدی ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونتهای مختلف ادارهکل مسیر شکوفایی فرهنگی و ارتقای جایگاه این مجموعهها با جدیت و نگاه آیندهمحور دنبال شود
در پایان این نشست، هاشم شایق بهعنوان مدیر مجموعه تاریخی ـ فرهنگی حافظیه و صدیقه اوجی بهعنوان مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی زندیه معرفی شدند.
منبع: میراث فرهنگی فارس