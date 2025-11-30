باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات شمشیربازی گرند پری اورلئان فرانسه ۱۴ آذر آغاز میشود و با وجود این که نام کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران در این مسابقات ثبت شده است، اما او غایب خواهد بود.
پاکدامن به دلیل آسیبدیدگی که دارد در این مسابقات شرکت نمیکند و برای مسابقات تونس آماده خواهد شد.
نام نیما زاهدی هم برای مسابقات ثبت شده است و او هم به نظر نمیرسد اعزام شود.
به این ترتیب ایران نمایندهای در گرندپری اورلئان فرانسه نخواهد داشت.
مسابقات گرندپری اورلئان فرانسه تنها در بخش انفرادی برگزار میشود.
منبع: ایسنا