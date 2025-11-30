باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور نمایندگان ۸۷ کشور در قاهره مصر آغاز شده، امروز با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان مختلف به پایان می‌رسد.

در وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان، سارا بهمنیار که به دیدار رده‌بندی رسیده بود، برابر لی‌لی‌ آلواردو از اکوادور با حساب ۳ بر صفر به پیروزی رسید و مدال برنز جهان را از آن خود کرد. وی در سال ۲۰۱۸ نیز به مدال برنز جهان رسیده بود.

از ساعت ۱۸ و در فینال وزن ۶۱- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد دختر طلایی کاراته ایران به مصاف لی گنگ‌ قهرمان جهان و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو از چین می‌رود.

از ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه نیز، صالح اباذری در فینال وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان برای رسیدن به مدال طلا با متئو آوانزینی‌ نماینده مطرح ایتالیا روی تاتامی می‌رود.

منبع: ایرنا