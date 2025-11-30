باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی عرب‌صادق با اشاره به نقش ممتاز ژئوپلیتیکی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از مزیت‌های راهبردی بسیار ارزشمندی برخوردار است که خلیج فارس یکی از برجسته‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است که برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت تولید برق کشور باید هم‌زمان و هماهنگ با توسعه شبکه انتقال صورت پذیرد. در سطحی بالاتر، ضروری است معماری شبکه انتقال به‌عنوان ستون فقرات اصلی شبکه سراسری برق به‌روزآوری شده و توان تاب‌آوری و ضریب اطمینان آن ارتقا یابد.

ضرورت ارتقای معماری شبکه انتقال متناسب با توسعه تولید برق

وی تأکید کرد: توسعه شبکه زمانی هوشمندانه و کارآمد خواهد بود که به کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری و انطباق با رویکرد آمایش سرزمینی منجر شود. الگوی غالب کشورهای پیشرو در حوزه انرژی، تمرکز بر تولید برق در نواحی ساحلی و دریا محور است؛ الگویی که با توجه به موقعیت ممتاز ایران در سواحل خلیج فارس، برای ما یک مسیر منطقی و استراتژیک محسوب می‌شود.

عرب‌صادق با اشاره به حمایت‌های مدیرعامل شرکت توانیر اضافه کرد: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر جلسات سازنده‌ای با مجموعه‌های مختلف حاکمیتی برای رفع موانع اجرای پروژه برگزار شده است. مذاکرات مؤثر با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان انرژی اتمی و نهاد ریاست جمهوری، مسیر روشنی را برای آغاز فاز اجرایی این طرح ملی فراهم کرده است. افزون بر این، یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور و نخبگان برنامه‌ریزی کشور در پژوهشگاه نیرو، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سیگره ایران و شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز به‌عنوان مشاوران علمی طرح در کارگروه‌ها و کمیته‌های ذیل آن، نقش مؤثری در مطالعات و طراحی آن ایفا می‌کنند.

هماهنگی بین‌بخشی و تضمین امنیت انرژی کشور

عرب‌صادق درباره هماهنگی‌های بین‌بخشی توضیح داد: در تعامل نزدیک با وزارت نفت، برنامه جامعی برای توسعه میادین گازی، مدیریت افت فشار و تمرکز تولید بر جنوب کشور در حال تدوین است. با اجرای طرح ۷۶۵ کیلوولت، نیاز به انتقال روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت مایع به نیمه شمالی کشور عملاً برطرف خواهد شد و امنیت انرژی کشور در افق بلندمدت به‌صورت پایدار تضمین می‌شود.

تقویت دیپلماسی انرژی و تبدیل ایران به هاب برق منطقه

وی افزود: این کریدور علاوه بر کارکرد داخلی، ظرفیت‌های کشور در حوزه دیپلماسی انرژی را نیز به‌طور چشمگیری تقویت می‌کند. فراهم شدن امکان تبادل برق با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شمالی، ایران را به یک هاب برق منطقه‌ای بدل خواهد کرد.

تکمیل مطالعات فنی و ارزیابی ریسک‌ها پیش از اجرا

مجری طرح ۷۶۵ کیلوولت خاطرنشان کرد: تمام مطالعات این پروژه از جنبه‌های فنی و اجرایی تا الزامات پایداری، تاب‌آوری، قابلیت مانور شبکه و تحلیل شرایط تک‌ناحیه‌ای و چندناحیه‌ای، با بهره‌گیری از استانداردها و تجربیات معتبر بین‌المللی در حال تکمیل است و پیش از ورود به فاز ساخت، همه ریسک‌ها و سناریوهای بهره‌برداری با دقت بالا ارزیابی خواهند شد.

همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری فوق‌فوق‌ولتاژ

وی در پایان به همکاری‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: بازدیدها و تبادلات فنی چندجانبه با طرف‌های خارجی نشان داده که بستر مناسبی برای انتقال دانش، فناوری و تجربیات پیشرفته در زمینه خطوط فوق‌فوق‌ولتاژ فراهم است. آمادگی کامل برای مشارکت در اجرای این ابرپروژه ملی وجود دارد و این تعاملات به ارتقای فناوری داخلی نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.

منبع: توانیر