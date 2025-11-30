خودرو قیمت به تومان

پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳- ایران‌خودرو - بازار ۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰