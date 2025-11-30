در پی آتش‌سوزی یک ساختمان مسکونی در شهر نوو-مزون در شرق فرانسه، دستکم پنج نفر جان باخته و چندین تن مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دستکم پنج نفر کشته و چندین نفر دیگر در آتش‌سوزی که روز یکشنبه در شهر «نوو-مزون» در شرق فرانسه شعله ور شد، مجروح شدند.

این آتش‌سوزی در طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه آغاز شد. بیش از هفتاد آتشنشان به محل حادثه اعزام شده و آتش را «نسبتاً سریع» خاموش کردند. چهار نفر از جمله یک پسر ۱۶ ساله در محل جان باختند و قربانی بعدی نیز متعاقباً بر اثر جراحات وارده فوت کرد.

آتش به ساختمان‌های مجاور سرایت نکرد. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که شهرداری دو اتاق را افتتاح خواهد کرد؛ یکی برای خانواده‌های متأثر از آتش‌سوزی و دیگری برای ارائه کمک‌های پزشکی و روانی به ساکنان.

منبع: خبرگزاری فرانسه

تبادل نظر
