تیم ملی ایران در آستانه انجام قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیمی خبرساز گرفت: تحریم مراسم قرعه‌کشی در واشنگتن به دلیل ممنوعیت صدور ویزا برای بخشی از هیات ایرانی از سوی دولت آمریکا. این تصمیم که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته، جام جهانی ۲۰۲۶ را از همان ابتدا درگیر تنش‌های سیاسی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران در دور سوم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به عنوان صدرنشین گروهش به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت؛ جایی که بار دیگر ثابت کرد یکی از بهترین‌های فوتبال قاره است.

ایران برای چهارمین بار متوالی و هفتمین بار در تاریخ در جام جهانی شرکت خواهد کرد که نشان می‌دهد به یکی از بهترین‌های قاره آسیا تبدیل شده است. با این حال اخیراً تنش‌های سیاسی با آمریکا وجود داشته‌اند که باعث شده ایرانی‌ها تنها چند روز قبل از قرعه‌کشی جام جهانی تصمیمی پربازخورد بگیرند.

ایران اعلام کرد که به دلیل صادرنشدن ویزا توسط آمریکا، در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت نخواهد کرد. بر این اساس تیم ایران پس از آنکه دولت آمریکا از اعطای ویزا به بخشی از هیات ایرانی خودداری کرد، تأیید کرد که در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است ۵ دسامبر در واشنگتن دی سی برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

روزنامه مارکا در ادامه گزارشش از این اتفاق نوشت: تنش‌ها و ممنوعیت مهاجرت بین ایران و ایالات متحده، مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ را پیچیده می‌کند. این درگیری در بحبوحه ممنوعیت مهاجرتی اعلام شده توسط دولت دونالد ترامپ رخ می‌دهد.

ایندین اکسپرس: تحریم فقط برای قرعه‌کشی است

رسانه ایندین اکسپرس اعلام کرده است که این تحریم از سوی ایران شامل مسابقات نمی‌شود. در متن این گزارش آمده است: «لازم به ذکر است که این تحریم فقط به مراسم قرعه‌کشی محدود می‌شود و شامل خود مسابقات نمی‌شود. قرعه‌کشی، مسابقات مرحله گروهی را مشخص می‌کند و غیبت ایران، حتی اگر در خود مسابقات شرکت کند، کاملاً مشهود خواهد بود.»

فیفا درباره تحریم ایران چه می‌گوید؟

طبق گزارش‌ها، فدراسیون فوتبال ایران درباره این موضوع با فیفا در تماس بوده و گفته شده است که این نهاد جهانی فوتبال با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، علاوه بر ایران، اعضای هیات هائیتی نیز ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شوند. هائیتی به لطف عملکرد شایسته‌اش در منطقه کونکاکاف به جام جهانی راه یافت.

جام جهانی از یازده ژوئن تا هجدهم ژوئیه ۲۰۲۶ در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در حال حاضر، این رقابت‌ها با مسائل سیاسی آغاز می‌شود که به‌راحتی می‌توانند تشدید شوند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، فیفا
