با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان پارسیان در بازرسی از یک دستگاه خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم ماهی قاچاق کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان در تشریح این خبر گفت:مأموران انتظامی شهرستان پارسیان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل و بازرسی خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون یخچالدار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق کشف و در این رابطه راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ "فرزاد شریفی" ارزش این محموله را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

منبع: پلیس هرمزگان