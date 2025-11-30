شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس شهرهای میبد و اردکان استان یزد در روزهای آلودگی هوا ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است آلودگی هوا به صورت موضوع آزار دهنده برای شهروندان درآمده؛ بطوریکه این آلودگی برای گروه‌های حساس جامعه به مرز هشدار رسیده و پیامد‌های جدی را به همراه داشته است. این روز‌ها آلودگی هوا نفس شهروندان اردکان و میبد استان یزد را تنگ کرده و آنها را با مشکلات جدی رو‌به‌رو کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس در روز‌های آلوده هوا گلایه کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

این وضعیت هوای شهرهای اردکان و میبد است که دانش آموزان به مدرسه رفتند. در حالی که تهران بیش از یک هفته هست که مدارس به صورت مجازی برگزار می‌شود. از شما درخواست تولید گزارشی جهت آلودگی هوای اردکان و میبد داریم. باتشکر

 

رنجش دانش آموزان میبد و اردکان از تعطیل نبودن مدارس در روزهای آلوده هوا
