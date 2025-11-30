باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مجله فوربس گزارش می‌دهد که جدیدترین پهپاد‌های روسیه از حملات تک‌منظوره فاصله گرفته و به طور فزاینده‌ای بر قابلیت‌های تهاجمی و دفاعی چندمنظوره تمرکز می‌کنند.

در آغاز عملیات ویژه، روسیه عمدتاً به پهپاد‌های شناسایی مانند Orlan-۱۰ متکی بود که نقش پشتیبانی در تصحیح آتش توپخانه و نظارت داشتند. با گذشت زمان، روسیه شروع به استقرار تعداد زیادی پهپاد کوچک و مانورپذیر FPV کرد. هزینه کم، آنها را برای عملیات تک‌منظوره ایده‌آل کرد.

به نوشته فوربس: «این پهپاد‌ها به سلاحی کشنده‌تر در میدان نبرد برای روسیه و اوکراین تبدیل شده‌اند که قادر به نابودی مواضع زرهی، توپخانه و پیاده نظام هستند.»

با وجود موفقیت پهپاد‌های تک‌منظوره، بسیاری از جدیدترین سیستم‌های روسیه اکنون قابل استفاده مجدد هستند. این مجله به پهپاد «هیولای شب» Night Monster و کوادکوپتر «بولداگ» Bulldog-۱۳ اشاره کرد که هر دو پس از اتمام ماموریت‌های جنگی خود قادر به بازگشت هستند.

فوربس خاطرنشان کرد که «به لطف سیستم‌های قابل استفاده مجدد مانند Night Beast و Bulldog-۳، نیرو‌های روسی اکنون خانواده‌ای متنوع‌تر و قدرتمندتر از پهپاد‌های تهاجمی دارند. چنین انعطاف‌پذیری، اثربخشی عملیات رزمی و استفاده از منابع را افزایش می‌دهد. با این حال، این مزایا با معایبی نیز همراه است، زیرا الزام بازگشت پهپاد‌ها به پایگاه، زمان پرواز آنها را به طور مؤثر نصف می‌کند.»

روسیه همچنین به طور فزاینده‌ای از پهپاد‌های رهگیر تک منظوره برای دفاع در برابر پهپاد‌های تهاجمی اوکراینی استفاده می‌کند. این سیستم‌ها به صورت خودکار یا نیمه خودکار عمل می‌کنند و پهپاد‌های اوکراینی را شناسایی، ردیابی و رهگیری می‌کنند. پهپاد‌های رهگیر مانند پهپاد‌های تهاجمی، پیچیده‌تر می‌شوند و به سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و ردیابی پهپاد‌های دشمن مجهز می‌شوند.

این مجله در پایان نوشت: «با پیچیده‌تر شدن پهپاد‌های رهگیر گران‌تر می‌شوند و این امر اثربخشی آنها را به عنوان سیستم‌های یکبار مصرف کاهش می‌دهد. در این زمینه، نیرو‌های مسلح روسیه در حال توسعه روش‌های جدیدی برای کنترل پهپاد‌های رهگیر هستند که طول عمر عملیاتی و ارزش رزمی آنها را دو برابر می‌کند.»

منبع: فوربس