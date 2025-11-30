معاون شهردار پایتخت گفت: شهروندان تهرانی می‌توانند از دهم آذرماه ایده‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای چهارمین دوره «من شهردارم» ثبت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری با بیان این‌که سامانه «من شهردارم» آماده ثبت ایده‌های شهروندان است، اظهار داشت: پس از فرصت پیش‌بینی شده برای ثبت ایده‌ها، این موارد در مرحله نظرسنجی مردمی در معرض رأی شهروندان قرار خواهد گرفت.

بنا به گفته وی، پروژه‌های پیش‌بینی شده برای نظرسنجی در ابتدا از سوی واحد‌های اجرایی و اداره‌کل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل عملکرد «امکان‌سنجی» می‌شوند و سپس در معرض انتخاب نهایی شهروندان قرار خواهند گرفت. 

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب شهرداری پایتخت در صحن شورا به تحقق پروژه‌های منتخب شهروندان در سومین دوره «من شهردارم» اختصاص داده شد و امسال رقمی بالاتر از سال گذشته به این برنامه مشارکت شهروندی اختصاص خواهد یافت. 

باقری خاطرنشان کرد: از همه شهروندان شریف و فهیم تهرانی دعوت می‌کنیم ایده‌ها و پروژه‌های مدنظر خود برای محله زندگی و کارشان را در سامانه ثبت نمایند. 

گفتنی است برنامه مشارکتی «من شهردارم» (برنده جایزه جهانی نوآوری ۲۰۲۴ بریکس-مسکو) از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در دوره ششم مدیریت شهری با هدف تحقق مشارکت واقعی شهروندان در اداره کلان‌شهر تهران آغاز شده است. تاکنون سه دوره از این برنامه برگزار شده و چهارمین دوره نیز امسال اجرا خواهد شد. شهروندان تهرانی می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی manshahrdaram.tehran.ir نیاز‌های عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی، شهرسازی، حمل‌ونقل، ورزشی و اجتماعی محله خود را ثبت کنند تا شهرداری تهران با اختصاص بودجه، آن پروژه‌ها را اجرا کند.

برچسب ها: شهرداری ، ایده پردازی
