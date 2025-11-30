باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای بررسی و تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به ریاست سید احمدرضا دستغیب و با حضور دادستان، حاکم شرع، مستشاران، معاونین، مشاورین و حسابرسان کل این نهاد نظارتی برگزار شد.

در این جلسه دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار «سطح اول» گزارش تفریغ بودجه بلافاصله پس از پایان سال مالی ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور با پایان یافتن سال مالی، سطح اول گزارش تفریغ بودجه را تهیه و تقدیم مجلس کرد و در ادامه نیز گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی با بیان اینکه تمهیداتی برای فراهم‌سازی امکان نظارت برخط و به‌هنگام بر عملکرد بودجه سالانه اندیشیده شده است، افزود: چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحات لازم را در مهلت‌های قانونی اعمال کند و از سوی دیگر صورتحساب دستگاه‌های اجرایی زودتر به تصویب هیأت دولت برسد، این امکان وجود دارد که همزمان با ارائه سطح اول گزارش تفریغ بودجه در پایان سال مالی، نسخه نهایی گزارش نیز تصویب و ارسال شود.

دستغیب ادامه داد: امروز جلسات هیأت عمومی برای بررسی و تصویب ماده واحده و ۱۶ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در قالب ۲۰۷ جزء و بند، و نیز بررسی دقیق‌تر جداول آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود این گزارش تا نیمه آذر نهایی و پیش از موعد مقرر قانونی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: این نهاد عالی نظارتی، علاوه بر تهیه و ارائه سطح اول و نسخه نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، گزارش‌های نظارتی و موضوعی را نیز به‌طور مستمر از حوزه‌های منابع و مصارف بودجه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، نحوه و میزان تخصیص بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی تهیه و تقدیم مجلس کرده است.

شایان ذکر است در نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور، تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ شامل ۱۱ بند و جزء مورد بررسی قرار گرفت که ۸ مورد بودجه‌ای و ۳ مورد غیربودجه‌ای بود. بر اساس این گزارش، از میان ۱۱ حکم بررسی‌شده، ۶ حکم دائمی و ۵ حکم غیردائمی بوده و در جمع‌بندی نهایی، ۶ بند رعایت شده، یک بند فاقد عملکرد و ۴ بند با عدم رعایت قانون مواجه بوده است.