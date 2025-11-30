دستغیب می‌گوید پیش‌بینی می‌شود گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ تا نیمه آذر نهایی و پیش از موعد مقرر قانونی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای بررسی و تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به ریاست سید احمدرضا دستغیب و با حضور دادستان، حاکم شرع، مستشاران، معاونین، مشاورین و حسابرسان کل این نهاد نظارتی برگزار شد.

در این جلسه دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار «سطح اول» گزارش تفریغ بودجه بلافاصله پس از پایان سال مالی ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور با پایان یافتن سال مالی، سطح اول گزارش تفریغ بودجه را تهیه و تقدیم مجلس کرد و در ادامه نیز گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی با بیان اینکه تمهیداتی برای فراهم‌سازی امکان نظارت برخط و به‌هنگام بر عملکرد بودجه سالانه اندیشیده شده است، افزود: چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحات لازم را در مهلت‌های قانونی اعمال کند و از سوی دیگر صورتحساب دستگاه‌های اجرایی زودتر به تصویب هیأت دولت برسد، این امکان وجود دارد که همزمان با ارائه سطح اول گزارش تفریغ بودجه در پایان سال مالی، نسخه نهایی گزارش نیز تصویب و ارسال شود.

دستغیب ادامه داد: امروز جلسات هیأت عمومی برای بررسی و تصویب ماده واحده و ۱۶ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در قالب ۲۰۷ جزء و بند، و نیز بررسی دقیق‌تر جداول آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود این گزارش تا نیمه آذر نهایی و پیش از موعد مقرر قانونی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: این نهاد عالی نظارتی، علاوه بر تهیه و ارائه سطح اول و نسخه نهایی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، گزارش‌های نظارتی و موضوعی را نیز به‌طور مستمر از حوزه‌های منابع و مصارف بودجه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، نحوه و میزان تخصیص بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی تهیه و تقدیم مجلس کرده است.

شایان ذکر است در نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور، تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ شامل ۱۱ بند و جزء مورد بررسی قرار گرفت که ۸ مورد بودجه‌ای و ۳ مورد غیربودجه‌ای بود. بر اساس این گزارش، از میان ۱۱ حکم بررسی‌شده، ۶ حکم دائمی و ۵ حکم غیردائمی بوده و در جمع‌بندی نهایی، ۶ بند رعایت شده، یک بند فاقد عملکرد و ۴ بند با عدم رعایت قانون مواجه بوده است.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، تفریغ بودجه
خبرهای مرتبط
اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات
رئیس دیوان محاسبات:
گزارش تفریغ بودجه، یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه است
تاکید دیوان محاسبات بر واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد ایران
ورود نظارتی دیوان محاسبات به تخلفات یک بانک دولتی
دیوان محاسبات گزارش داد؛
عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در‌ اجرای قانون جهش تولید مسکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۰ آذر
اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم
سخنگوی دولت: وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور قابل دفاع نیست
باید تصمیمات بزرگی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف گرفت
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان دکتر فانی
بقائی: گفت‌و‌گو با یک کشور به معنای آغاز مذاکرات نیست/ مشورت با اروپا ادامه خواهد یافت
سخنگوی سپاه: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه آشکار بود
اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات
گزارش تفریغ بودجه، یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه است
عارف: طرح جامعی برای افزایش تولید برق تهیه شود
آخرین اخبار
قالیباف: زن، معمار تمدن و محور تربیت است
پزشکیان: نخبه‌ها بدون مهارت کار گروهی موفق نمی‌شوند
رئیس‌جمهور ۴ عضو حقیقی شورای عالی نوجوانان و جوانان را منصوب کرد
سخنگوی سپاه: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه آشکار بود
بقائی: گفت‌و‌گو با یک کشور به معنای آغاز مذاکرات نیست/ مشورت با اروپا ادامه خواهد یافت
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان دکتر فانی
سخنگوی دولت: وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور قابل دفاع نیست
عارف: طرح جامعی برای افزایش تولید برق تهیه شود
باید تصمیمات بزرگی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف گرفت
اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات
گزارش تفریغ بودجه، یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه است
اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۰ آذر
قالیباف: رژیم صهیونیستی و آمریکا با پیشرفت کشور‌های اسلامی مخالف هستند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور به سقاب اصفهانی
پزشکیان: کشور‌های اسلامی شرایط را تسهیل و از پیچیده کردن مسائل پرهیز کنند
وزیر امور خارجه ترکیه با علی لاریجانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه کره جنوبی با تخت روانچی
پزشکیان: راه‌اندازی کامل سامانه رصد پروژه‌های ملی گامی مهم در راستای شفافیت است
دولت فرمایشات رهبری را پشتوانه‌ای محکم برای خود می‌داند
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین در هیات مولدسازی دارایی‌های دولت
قائم‌پناه: زمان کشف حملات سایبری به شبکه دولت، بسیار کاهش یافته است
اقدام دولت استرالیا علیه سپاه در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونی است
دیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی با عراقچی
دیدار فیدان و قالیباف
قالیباف: از روز ششم جنگ هرجا را اراده کردیم، زدیم
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۹دی منصوب شد
هاکان فیدان: ترکیه معتقد به حل اختلاف ایران و غرب از مسیر دیپلماسی است
نشست خبری قالیباف سه شنبه ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود
عراقچی: ایران و ترکیه بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت دو کشور تاکید دارند