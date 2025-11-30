باشگاه خبرنگاران جوان - عباس باصفا با تاکید بر اینکه هم اکنون ظرفیت تولید کارت بالا رفته و تعداد درخواست‌ها نیز افزایش یافته است، افزود: در این روند متوجه شدیم بخش قابل‌توجهی از کارت‌های سوختی که مردم درخواست داده‌اند تعویض شود، کاملاً سالم و دارای تراکنش فعال هستند؛ اما به دلیل وجود نام مالک قبلی روی کارت، افراد اقدام به سوزاندن و صدور کارت جدید کرده‌اند.

وی ادامه داد: نام مالک روی کارت‌هایی که قبل از سال ۱۴۰۲ صادر می‌شد درج می‌شد، اما اکنون این روند انجام نمی‌شود. کارت سوخت به خودرو تعلق دارد و درج یا عدم درج نام روی آن هیچ تأثیری بر اعتبار کارت ندارد؛ بنابراین مهم نیست پشت کارت چه نامی نوشته شده است.

مدیرسامانه هوشمند سوخت با تأکید بر اینکه هنگام نقل‌وانتقال خودرو، هویت مالک جدید بر اساس VIN خودرو بررسی می‌شود و ارتباطی به نام درج‌شده روی کارت سوخت ندارد، گفت: به همین دلیل، اگر فردی مالک خودرو باشد، حتی اگر نام شخص دیگری روی کارت سوخت نقش بسته باشد، هیچ نیازی به تعویض کارت سوخت ندارد.

باصفا افزود: این موضوع باعث شده تعداد زیادی از درخواست‌های ثبت‌شده کاملاً غیرضروری باشد؛ بنابراین این اطمینان را به مردم می دهیم که مردم نباید برای چنین مواردی هزینه پرداخت کنند، در صف بمانند یا کارت جدید بگیرند؛ کارت فعلی معتبر است و برای سوخت‌گیری و شارژ ماهانه مشکلی وجود ندارد. همچنین خودروهای وارداتی، دولتی و آزاد نیز نیاز به تعویض کارت سوخت ندارند.

منبع: شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی