باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز یکشنبه در حاشیه افتتاح سالن سینمای ویژه کودکان و نوجوانان در جزیره بوموسی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت استراتژیک جزایر سه‌گانه به‌عنوان «عرصه ژئو فرهنگی ایران در خط جنوبی خلیج فارس افزود: این مراکز با همه امکانات و فعالیت‌های ۶۰گانه کانون، شامل هنرهای تجسمی، نمایشی، قصه‌گویی، اسباب‌بازی و سرگرمی تجهیز شده‌ است.

حامد علامتی اظهار کرد: در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس کانون و صدمین سالگرد کانون زبان ایران، این مراکز فرهنگی هنری گشایش یافته‌اند.

وی بیان کرد: مربیان باتجربه از سراسر کشور به صورت داوطلبانه و چرخشی آمادگی خود را برای حضور در این جزایر اعلام کرده‌اند و برنامه شیفت‌بندی مربیان تا سال آینده نهایی شده است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اختصاص بورسیه یک‌ساله کانون زبان ایران به همه کودکان جزایر، تصریح کرد: این اقدام برای تضمین دسترسی کودکان این مناطق به آموزش زبان در سطح ملی انجام می‎شود.

علامتی ابزار کرد: استراتژی ما توسعه عدالت فرهنگی است و این اقدام در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم برای نفوذ کانون در مراکز کم‌برخوردار و دوردست انجام شده است.

رونمایی از سریال «زرنگ» و پویش «بچه‌های آب و آفتاب»

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: سریال پویانمایی «زرنگ» در ۵۲ قسمت، به صورت همزمان از سکوهای مورد تایید و با اکران اولیه در سینمای کانون بوموسی، پخش خود را آغاز خواهد کرد.

علامتی همچنین از راه‌اندازی پویش ملی «بچه‌های آب و آفتاب» خبر داد و افزود: کودکان سراسر کشور در این پویش می‌توانند از طریق دل‌نوشته، خلاقیت و ارسال هدایا، ارتباط فرهنگی و تعاملی خود را با کودکان جزایر سه‌گانه برقرار کنند.

وی اظهار کرد: در این مراسم چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری کشور شامل، استاد افشین اعلا (شاعر)، سارا روستاپور (خاله سارا)، فخریان (پژوهشگر) و احسان مهدی (مجری شبکه کودک) برای اجرای برنامه‌های شاد حضور خواهند داشت.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اضافه کرد: این اقدامات در راستای یادگار جمهوری اسلامی ایران و دولت چهاردهم، برای سربلندی و شکوفایی فرزندان این سرزمین در خلیج‌فارس انجام می‌شود.

استان هرمزگان با حدود ۴۵۰ هزار دانش‌آموز و چهار هزار و ۵۰۰ مدرسه، ۱۶ مرکز فرهنگی هنری ثابت، ۴ کتابخانه سیار روستایی و ۲ کتابخانه پستی دارد.

منبع: ایرنا