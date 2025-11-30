باشگاه خبرنگاران جوان ؛ احمدجواد بدری عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته (پنجم آذر)‌ نشست اعضای انجن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و مسئولان بانک مرکزی برگزار و مقرر شد عمده عرضه ارز بازگشت از صادرات پتروشیمی ها در بازار اول مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود.

وی افزود: با این تصمیم اگر پتروشیمی ها ارز اضافه ای داشته باشند، می توانند در تالار دوم عرضه کنند که لازمه آن ارائه مستنداتی است که نشان دهد هزینه خرید خوراک بالاتر از آنچه اعلام شده، بوده است.

این فعال صنعت پتروشیمی با بیان اینکه ۴۴ درصد خوراک این واحد پتروشیمی از پازنان و بنزین پیرولیز تامین می شود، افزود: هرچند به دلیل شرایط اخیر در فضای بین الملل، کار برای فروش محصولات کمی سخت‌تر شده است ولی راهبردهایی نیز به کار گرفته شده تا تحریم‌ها را کنار زد به طوری که امسال ۵۴ درصد فروش صورت گرفته به خریداران خارجی انجام شد.

وی از فروش ۴۶ همتی محصولات در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: با این وجود سود شرکت در ۶ ماهه امسال به شدت افت کرد و از ۸.۷ همت سال گذشته به ۲ همت در سال جاری رسید که علت آن افت قیمت‌های جهانی محصولات مختلف بخصوص ریفرمیت از بالای هزار دلار در سال گذشته به ۷۰۰ دلار در هر تن در سال جاری بوده است.

بدری با بیان اینکه سهام نماد بوعلی در بلندمدت بعد از طلا بیشترین بازدهی را نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها داشته است، از صادرات ۲۶۵ میلیون دلاری محصولات این شرکت خبر داد که ۶۵ درصد آن را رافینیت بوده است.

وی در عین حال از عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی برای فروش رافینیت و توقف صادرات آن در نیمه دوم امسال خبر داد.

بدری یکی از راهبردهای این شرکت پتروشیمی را تامین پایدار خوراک پتروشیمی برشمرد و اظهار داشت: خوراک مورد نیاز این واحد از برخی فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس تامین می شود.

عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره پرداخت مالیات شرکت‌های پتروشیمی گفت: مالیات ۱۴۰۲ نماد بوعلی از سوی سازمان امور مالیاتی بررسی شده و اعتراض ما به مالیات متعلقه شرکت، در هیات حل اختلاف مالیاتی ثبت شده و در حال بررسی است؛ بدهی مالیاتی نداریم و حتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، مطالبه هم از سازمان امور مالیاتی داریم.

مدیرعامل این شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در خصوص تاثیر افزایش قیمت گاز (اعم از مصرف در خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها) که اخیرا معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت ابلاغ کرده بر سودآوری شرکت و تأثیر آن بر صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها گفت: این موضوع تاثیری در صورت‌های مالی ندارد و قبل از ابلاغ نرخ جدید نیز با همین قیمت‌های مندرج در ابلاغیه وزارت نفت، خوراک را خریداری می‌کردیم.