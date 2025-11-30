انتقادها از ادعاهای دروغ ترامپ درباره اقتصاد آمریکا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0647 \u0646\u0638\u0631\u0633\u0646\u062c\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0627\u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u06a9\u062b\u0631\u06cc\u062a \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u062e\u0648\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n