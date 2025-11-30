باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جولانژاد یکشنبه اظهار کرد: سه میلیون و ۳۵۸ هزار و ۳۳۵ زائر ایرانی و یک‌میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۳۴ مسافر خارجی در ۸ ماه امسال از پایانه مرزی شلمچه عبور کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت از پایانه مرزی چذابه نیز ۸۱۳ هزار و ۹۳۰ زائر ایرانی و ۳۹۶ هزار و ۷۹ مسافر خارجی تردد داشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به تردد مسافران از مرز‌های خوزستان در آبان‌ماه گفت: در این ماه، ۹۱ هزار و ۸۶۰ نفر از مرز چذابه و ۵۰۰ هزار و ۲۲۶ نفر از مرز شلمچه عبور کرده‌اند که به‌ترتیب بیانگر رشد ۵۹ درصدی و ۴۸ درصدی تردد در پایانه‌های مرزی استان است.

منبع: روابط‌عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان