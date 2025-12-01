باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح استیضاح وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و جهادکشاورزی گفت: حمایت از دولت گاهی به این معناست که مسیر کج دولت را اصلاح کنیم یعنی اگر دولت در جایی وظیفهاش را انجام نمیدهد، اگر وزیری به تکلیفش عمل نمیکند، اگر تعامل با مجلس به معنی رعایت برنامهای که مصوب شده نیست، بعد نظارتی مجلس اقتضا میکند که با تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص کار خود را انجام دهد.
نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: روایت داریم که برادرت را یاری کن، چه ظالم باشد چه مظلوم. همین به ذهن شما میآید که دین هم اجازه میدهد که اگر برادرمان ظالم است کمکش کنیم؟، اینکه کمک به ظلم است؟؛ طرف از امام صادق علیهالسلام پرسید: آقا یعنی چه؟ امام صادق فرمود: «کمک به برادرت اگر ظالم است این است که جلوی ظلمش را بگیری.» یعنی گاهی کمک به دولت، استیضاح نکردن وزراست و گاهی کمک به دولت این است که وزیرش را استیضاح کنید تا یا متنبه شود تا مسیرش را اصلاح کند و یا فرد قویتر جایگزین شود پس اینکه مطلقاً استیضاح مقابله با دولت باشد، چنین چیزی معنی ندارد.
این نماینده مجلس با طرح این سوال که آیا در شرایط فعلی استیضاح به صلاح است یا به صلاح نیست؟، بیان کرد: من معتقدم مجلس و هیئترئیسه باید وظیفهاش را عمل کند. هیئترئیسه نمیتواند در مقابل قسمی که به آییننامه داخلی مجلس خورده که مو به مو آن را اجرا کند اینجا اجتهاد کند و رئیس مجلس تشخیص بدهد که استیضاح به صحن نیاید چون او نمیتواند و این یعنی ضایع کردن یک قوه و ضایع کردن نظام چون یک رکن نظام، مجلس است پس رئیس مجلس نمیتواند به تشخیص خودش استیضاح را نگه دارد.
حجتالاسلام ذوالنوری گفت: چند تا طرح دوفوریتی آمد توی صحن و مطرح شد، دو تا دوفوریتی آمد. این دوفوریتیها در نوبت نبودند. ما چندین طرح دوفوریتی از ماهها قبل در نوبت داریم که برخیشان بیش از یک سالونیم در نوبت هستند. چرا اینها را گذاشتند کنار و این دوتا را به صورت منجنیقی پرت کردند جلو؟، هیچوقت رئیس مجلس این اختیار را ندارد و خلاف آییننامه است چون قسم خوردند که به آییننامه نامه عمل کنند. استیضاح وزرا هم همینطور است. اگر قرار است یک استیضاح به صحن نیاید، نمایندگان استیضاحکننده باید به این تشخیص برسند، هیئترئیسه و رئیس مجلس بخواهند آنها را منصرف کنند و رئیس مجلس نمیتواند اینها را قفل کند و دلبخواهی انجام دهد، اما متأسفانه الان شاهدیم که بهصورت دلبخواهی عمل میشود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: بنده ماههاست که طرح دوفوریتی در نوبت دارم و اصلاً خبری از آن نیست، اما طرحهای دوفوریتی دیگر بهصورت منجنیقی میآیند و مطرح میشوند.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: درخصوص اینکه استیضاح به مصلحت باشد و یا نباشد باید بگویم ما قبول داریم که هیئترئیسه مجلس بهعنوان مغز متفکر مجلس باید باشد. اشکال ندارد استیضاحکنندگان را دعوت کند، متقاعدشان کند، به توافق برسند، اما اینکه نماینده جان بِکَند و اصطکاک هیئترئیسه جلویش را بگیرد، خلاف آییننامه است و این درست نیست. با خر غصبی هم نمیشود آدم برود زیارت خانه خدا. ما قانونگذاریم و با زیر پا گذاشتن قانون نمیتوانیم بهعنوان قوه مقننه عمل کنیم.
حجتالاسلام ذوالنوری اظهار کرد: آیا این استیضاحها بیاید یا نیاید؟، من ارادهای در هیئترئیسه مجلس نمیبینم و در تعارض نمایندگان و هیئترئیسه باید ببینیم در این زورآزمایی، زور کدام بیشتر است.