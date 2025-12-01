نماینده مجلس می‌گوید اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم و در تعارض نمایندگان و هیئت‌رئیسه باید ببینیم در این زورآزمایی، زور کدام بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح استیضاح وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و جهادکشاورزی گفت: حمایت از دولت گاهی به این معناست که مسیر کج دولت را اصلاح کنیم یعنی اگر دولت در جایی وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد، اگر وزیری به تکلیفش عمل نمی‌کند، اگر تعامل با مجلس به معنی رعایت برنامه‌ای که مصوب شده نیست، بعد نظارتی‌ مجلس اقتضا می‌کند که با تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص کار خود را انجام دهد.

نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: روایت داریم که برادرت را یاری کن، چه ظالم باشد چه مظلوم. همین به ذهن شما می‌آید که دین هم اجازه می‌دهد که اگر برادرمان ظالم است کمکش کنیم؟، اینکه کمک به ظلم است؟؛ طرف از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آقا یعنی چه؟ امام صادق فرمود: «کمک به برادرت اگر ظالم است این است که جلوی ظلمش را بگیری.» یعنی گاهی کمک به دولت، استیضاح نکردن وزراست و گاهی کمک به دولت این است که وزیرش را استیضاح کنید تا یا متنبه شود تا مسیرش را اصلاح کند و یا فرد قوی‌تر جایگزین شود پس اینکه مطلقاً استیضاح مقابله با دولت باشد، چنین چیزی معنی ندارد.

این نماینده مجلس با طرح این سوال که آیا در شرایط فعلی استیضاح به صلاح است یا به صلاح نیست؟، بیان کرد: من معتقدم مجلس و هیئت‌رئیسه باید وظیفه‌اش را عمل کند. هیئت‌رئیسه نمی‌تواند در مقابل قسمی که به آیین‌نامه داخلی مجلس خورده که مو به مو آن را اجرا کند اینجا اجتهاد کند و رئیس مجلس تشخیص بدهد که استیضاح به صحن نیاید چون او نمی‌تواند و این یعنی ضایع کردن یک قوه و ضایع کردن نظام چون یک رکن نظام، مجلس است پس رئیس مجلس نمی‌تواند به تشخیص خودش استیضاح را نگه دارد.

حجت‌الاسلام ذوالنوری گفت: چند تا طرح دوفوریتی آمد توی صحن و مطرح شد، دو تا دوفوریتی آمد. این دوفوریتی‌ها در نوبت نبودند. ما چندین طرح دوفوریتی از ماه‌ها قبل در نوبت داریم که برخی‌شان بیش از یک سال‌ونیم در نوبت‌ هستند. چرا اینها را گذاشتند کنار و این دوتا را به صورت منجنیقی پرت کردند جلو؟، هیچ‌وقت رئیس مجلس این اختیار را ندارد و خلاف آیین‌نامه است چون قسم خوردند که به آیین‌نامه نامه عمل کنند. استیضاح وزرا هم همین‌طور است. اگر قرار است یک استیضاح به صحن نیاید، نمایندگان استیضاح‌کننده باید به این تشخیص برسند، هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس بخواهند آنها را منصرف کنند و رئیس مجلس نمی‌تواند اینها را قفل کند و دل‌بخواهی انجام دهد، اما متأسفانه الان شاهدیم که به‌صورت دل‌بخواهی عمل می‌شود. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: بنده ماه‌هاست که طرح دوفوریتی در نوبت دارم و اصلاً خبری از آن نیست، اما طرح‌های دوفوریتی‌ دیگر به‌صورت منجنیقی می‌آیند و مطرح می‌شوند. 

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: درخصوص اینکه استیضاح به مصلحت باشد و یا نباشد باید بگویم ما قبول داریم که هیئت‌رئیسه مجلس به‌عنوان مغز متفکر مجلس باید باشد. اشکال ندارد استیضاح‌کنندگان را دعوت کند، متقاعدشان کند، به توافق برسند، اما اینکه نماینده جان بِکَند و اصطکاک هیئت‌رئیسه جلویش را بگیرد، خلاف آیین‌نامه است و این درست نیست. با خر غصبی هم نمی‌شود آدم برود زیارت خانه خدا. ما قانون‌گذاریم و با زیر پا گذاشتن قانون نمی‌توانیم به‌عنوان قوه مقننه عمل کنیم.

حجت‌الاسلام ذوالنوری اظهار کرد: آیا این استیضاح‌ها بیاید یا نیاید؟، من اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس نمی‌بینم و در تعارض نمایندگان و هیئت‌رئیسه باید ببینیم در این زورآزمایی، زور کدام بیشتر است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اصلا اراده و دولت؟؟؟ دیدید تا حالا؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ناتوان در اداره امور مملکت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
نوبت انتخابات میرسه ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
یه روز عادی در مجلس شورای اسلامی نماینده هاگروهی دارن صحبت می کنند عده ای کارچاق کنی می کنند عدهای با موبایل توی پیام‌رسان هاهستن وتعدادکمی دلسوزملت هستند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اینها نمایندگان مردم نیستند همین که رای آوردن مردم از یادشون رفت
۱
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
صادرات گازوئیل را ممنوع کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
امروز 11 آذر 1404 - 15:16 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از شهریور ماه سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟
امروز سه شنبه 11 آذر 1404 هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی شهریور ، مهر و آبان ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است چرا مخابرات منطقه تهران آنقدر خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های را دیر پرداخت میکنه?????
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
سلام بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم 3 سال و 8 ماه و 11 روز گذشت هنوز معوقه افزایش فروردین ماه سال 1401 تا آبان ماه سال 1404 را پرداخت نکردند. تا چه زمانی باید شرمنده خانواده‌ام شوم. لطفا پیگیری کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
همفکری و همراهی و همدستی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
۲۳:۵۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اگر واقعا شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران مشکل مالی و بودجه دارند یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خودشان را پرداخت نکنند که کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت کنند. در عین حال، امروز دوشنبه 10 آذر 1404 است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست. با گذشت‌ 3 سال، 8 ماه و 10روز است که متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
کارمندان رسمی و یا کارگران رسمی هر ماه 176 ساخت کار می کنند و یا 240 ساعت کار می کنند هیچ تفاوت برای حقوق و مزایا ندارد حقوق و مزایا آنها یکسان بوده است چون به خاطر که در کشور قانون و عدالت وجود ندارد و در اداره کار و دیوان عدالت اداری هم شکایت و اعتراض می کنیم به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض را رد می کنند.
و متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس و... هم هیچ کاری و اقدامی نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند.
کارکنان که وابسته به دولت هستند که هر ماه 176 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا هم به طور کامل دریافت می کنند.
ولی اما متأسفانه کارکنان که وابسته به بخش خصوصی و یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که هر ماه 240 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا 176 ساعت دریافت می کنند.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
همتون استعفا بدین
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
با هم بخورین چرا استیضاح
۴
۸
پاسخ دادن
