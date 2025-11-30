باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در خبر نیمروزی اظهار داشت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴، در جزء ۲ بند ۳ تبصره ۳، پنج حکم سیاستی غیر قیمتی را برای ساماندهی سوخت کشور تصویب کرد. یکی از مهمترین این احکام، انتقال سهمیه یارانهای سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو است.
وی ادامه داد:این اقدام، تسهیل سوختگیری را برای مردم به همراه دارد، زیرا در حال حاضر عملیات سوختگیری در چند نوبت انجام میشود، اما با این مصوبه، این روند به یک نوبت کاهش مییابد.
او بیان کرد: مهمترین ویژگی این حکم، ایجاد شفافیت در فرآیند سوختگیری است. طبق اعلام مقامات مسئول دولت، بالغ بر ۴۰ درصد از سوختگیریها در جایگاهها با کارت اضطراری انجام میشود و تقریباً هیچکس نمیداند که چه اشخاصی این سوختگیری را انجام میدهند.
شریعتی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مصوبه اخیر دولت در مورد بنزین، کاهش استفاده از کارت جایگاه است افزود:ما اعتقاد داریم که با اجرای این قانون، این استفاده به صفر خواهد رسید. اتصال سهمیه بنزین به کد ملی که به حساب بانکی صاحب خودرو متصل است، این کار را انجام میدهد و فرآیند سوختگیری را کاملاً شفاف میکند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ویژگی مهم و مؤثر دیگر این مصوبه، کمک به برنامهریزیهای آینده دولت است گفت: اگر دولت بخواهد برای خانوار سهمیه انرژی در نظر بگیرد، که شنیدهام این موضوع در حال پیگیری است، میتواند در عادلانهتر کردن یارانهها کمک کند. به نظر من، این مصوبه یک مکمل بسیار خوب است و در واقع زیرساخت هرگونه تحول در نظام توزیع یارانههای انرژی در کشور، به ویژه بنزین و گازوئیل، خواهد بود.
او توضیح داد:مجلس از این جهت اصرار دارد که آییننامه این مصوبه زودتر ابلاغ شود، زیرا اکنون دو ماه از تصویب آییننامه در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت گذشته است. آییننامه باید پایان اردیبهشت ماه ابلاغ میشد و اجرای این قانون نیز باید پایان تیر ماه ۱۴۰۴ آغاز میشد. با این حال، اکنون با چند ماه تأخیر مواجه هستیم. ما انتظار داریم که در اسرع وقت و در اولین جلسه هیئت وزیران، آییننامه ابلاغ شود و وزارت نفت و وزارت اقتصاد این کار را به نحو احسن انجام دهند.
وی ادامه داد:در مجموع، تصویب احکام سیاستی غیر قیمتی در قانون بودجه ۱۴۰۴ میتواند تأثیرات مثبتی بر ساماندهی سوخت کشور داشته باشد. انتقال سهمیه یارانهای به حساب بانکی، ایجاد شفافیت و تسهیل سوختگیری، از جمله مزایای این مصوبه است. انتظار میرود که ابلاغ سریع آییننامه به بهبود شرایط سوختگیری و عادلانهتر کردن یارانهها کمک کند.