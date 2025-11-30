مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی در چهار سال گذشته با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی موفق به صرفه‌جویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی ربانی در نخستین نشست مشترک مدیران انرژی شرکت‌های تابع وزارت نفت با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی نظام‌مند میان شرکت‌ها اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در چهار سال گذشته با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی موفق به صرفه‌جویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شده و امسال نیز تحقق صرفه‌جویی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب را هدف‌گذاری کرده است.

وی با اشاره به نقش فعال صنعت پتروشیمی در طرح‌های ملی مدیریت مصرف انرژی و هم‌افزایی انجام‌شده با شرکت ملی گاز ایران از جمله پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق افزود: این مشارکت‌ها کمک مؤثری در مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، عمومی و تجاری داشته است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در صنعت پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده و ۲۵۰ مگاوات دیگر تا پایان سال به ظرفیت تولید برق پاک کشور افزوده می‌شود، گفت: همچنین برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی نو با ظرفیتی بیش از ۱۰ هزار مگاوات در دستور کار قرار دارد.

ربانی ادامه داد: صنعت پتروشیمی برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر پیگیری‌هایی به‌منظور ارائه بسته‌های پیشنهادی شامل مشوق‌های مالیاتی، اصلاح تعرفه‌ها و استفاده از سازوکارهای بازار برق و گاز ارائه کرده است.

بازار گواهی صرفه‌جویی؛ از ابزارهای مؤثر در کاهش ناترازی انرژی

علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست، توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی را یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش ناترازی انرژی دانست و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای ثبت، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری پروژه‌های بهینه‌سازی در این بازار تأکید کرد.

وی فرهنگ‌سازی، نوسازی فناوری‌ها و اصلاحات مدیریتی را از ضروریات اتلاف قابل‌توجه انرژی در بخش‌های خانگی و کشاورزی عنوان کرد و گفت: هم‌افزایی میان شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی در اجرای طرح‌های خارج از صنعت نتایج مثبتی به همراه داشته است و این همکاری می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد.

نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در ادامه نشست، گزارشی از وضع مصرف انرژی در پالایشگاه‌ها ارائه و اعلام کرد که این بخش سالانه حدود ۶۰ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف می‌کند.

وی از اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به ارزش بیش از ۵۵۰ میلیون دلار و استقرار استانداردهای مدیریت انرژی در پالایشگاه‌ها و انطباق همه پالایشگاه‌ها با استاندارد معیار مصرف انرژی خبر داد و بر گسترش همکاری با شرکت‌های تابع وزارت نفت تأکید کرد.

نخستین نشست مشترک مدیران انرژی شرکت‌های تابع وزارت نفت با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربه و بررسی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه انرژی از شرکت‌های چهارگانه وزارت نفت همراه بود، آخرین اقدام‌ها و برنامه‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های گاز، پالایش و پتروشیمی، وضع ناترازی انرژی، چالش‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری، قوانین و مقررات و میزان انطباق مصرف در بخش‌های مختلف با معیارهای انرژی بررسی شد.

منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

برچسب ها: صنایع پتروشیمی ، مصرف گاز
خبرهای مرتبط
عرضه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی ان جی در کشور
شهروند خبرنگار قزوین؛
پیام دانش آموز قزوینی برای مصرف بهینه گاز+ فیلم
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
تغییرات جدید نحوه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم مرکز مبادله
کارت سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و یا به نام مالک قبلی نیاز به تعویض ندارد
افزایش مالیات ابرازی از ۳۵ به ۷۹ درصد
خشکسالی تولید زعفران را کاهش داد
کریدور انتقال برق ۷۶۵ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای پایان مازوت‌سوزی و آلودگی هوا
گندمکاران با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است/ تکمیل ۸۵ کیلومتر از خط آهن آستارا -رشت+ فیلم
تجهیز ۷۲ هزار واحد مسکونی به کاهنده‌های مصرف آب
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
گزارشی از شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در صنعت طیور نداشتیم
قیمت هرکیلو لاشه گوسفندی به ۷۰۰ هزارتومان تومان رسید
جزئیات فروش نمایشگاه بین المللی اعلام شد/ میزان مصرف رنگ برابر با استاندارد جهانی ۸ کیلو است
تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
بخشودگی جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث مشروط به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله است
افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات جدید
تضعیف امنیت غذایی در برنامه هفتم؛ آیا دولت آبخیزداری را کنار می‌گذارد؟
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
هیچ برنامه ای برای فروش نمایشگاه‌ بین‌المللی وجود ندارد + فیلم
عرضه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی ان جی در کشور
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟