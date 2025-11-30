پیشکسوتان سرخابی در جزیره کیش به مصاف هم رفتند و این دیدار زیبا و دیدنی با تساوی سه بر سه به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیشکسوتان سرخابی در جزیره کیش به مصاف هم رفتند و این دیدار زیبا و دیدنی با تساوی سه بر سه به پایان رسید.

گل‌های پرسپولیس در این بازی توسط مهدی صالح‌پور (۲ گل) و محمد پروین به ثمر رسید.

پرسپولیس با بازیکنانی چون؛ مرتضی فنونی‌زاده، رضا جباری، سعید نعیم‌آبادی، حمید درخشان، بهزاد داداش‌زاده، محمد پروین، محمدرضا مهدوی، نبی‌الله باقریها، محمد برزگر، قاسم موسوی، مجتبی شیری، مهدی صالح‌پور، محمود خوراكچی، عليرضا دليخون، حسن شيرمحمدي و… با هدایت ناصر ابراهیمی، بهروز سلطانی و جواد منافی به میدان رفت.

استقلال هم با بازیکنانی چون؛ محمد نوازی، سعید عزیزیان، علیرضا اکبرپور، مجید نامجو مطلق، محمد مومنی، آرش برهانی، ايمان عالمی، حميد عزيززاده، علي لطيفی، محمدرضا شكورزاده، مهدي اميرآبادی و… با هدایت حسن روشن و شاهرخ بیانی در این دیدار حضور داشت.

این مسابقه پیش بازی دربی ۱۰۶ پایتخت بود که قرار است روز جمعه هفته جاری به میزبانی پرسپولیس در اراک برگزار شود.

 

