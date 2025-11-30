باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم شیشه‌گر، در حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شیراز به خبرنگاران گفت: استان فارس با داشتن حجم عظیمی از استعداد‌های هنری و فرهنگی، در واقع معدن غنی هنر ایران است و اکنون زمان آن رسیده که این منابع ارزشمند شناسایی و بهره‌برداری شوند.

این مدیر هنری افزود: حضور هنرمندان جوان و بااستعداد در حوزه‌های مختلف سینما، موسیقی و انیمیشن، فرصت بی‌نظیری برای تولید آثار فاخر و حضور در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است. با سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان این استعداد‌ها را تبدیل به محصولات فرهنگی ارزشمند و اثرگذار کرد.

شیشه‌گر ادامه داد: جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شیراز می‌تواند سکویی برای معرفی استعداد‌های بومی و ایجاد ارتباط با تهیه‌کنندگان و هنرمندان بین‌المللی باشد. این فرصت نباید از دست برود، زیرا فارس هنوز بخش عظیمی از ظرفیت‌های هنری خود را استخراج نکرده است.

این فیلمساز در پایان تأکید کرد: تمرکز بر شناسایی و پرورش استعدادها، ایجاد زیرساخت مناسب و حمایت از پروژه‌های نوآورانه، کلید موفقیت سینمای استان و مسیر رسیدن فارس به جایگاه واقعی‌اش در هنر ایران و جهان است.