باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز یکشنبه ۹ آذر ماه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه ضمن خوشامدگویی به همتای ترک گفت: قبل از هر چیز، به دوست و برادر عزیزم، جناب آقای هاکان فیدان، وزیر محترم امور خارجه ترکیه، و هیئت همراه ایشان خوش‌آمد می‌گویم. ایران و ترکیه تنها دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور دوست و برادر با اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی بسیار عمیق‌اند. مرز‌های ما قرن‌هاست که مرز‌های صلح و دوستی بوده است. سال جاری میلادی نیز به‌عنوان «سال فرهنگی ایران و ترکیه» نام‌گذاری شده و تاکنون شاهد برگزاری برخی برنامه‌های ارزشمند به این مناسبت بوده‌ایم.

عراقچی با اشاره به اینکه در مذاکرات امروز، مقدمات برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری به ریاست رؤسای‌جمهور دو کشور در تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادیم، افزود: امیدوار هستیم این شورای عالی به‌زودی در تهران تشکیل جلسه دهد. واقعیت این است که علیرغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته و نتایج بسیار خوبی که حاصل شده، هنوز تا به فعلیت رساندن همه ظرفیت‌های دو کشور، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری، فاصله داریم و برای جبران این فاصله باید اقدامات متعددی انجام دهیم.

ایران یکی از مطمئن‌ترین تامین‌کنندگان انرژی برای ترکیه است

وزیر امور خارجه در ادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد: ایران یکی از مطمئن‌ترین تامین‌کنندگان انرژی برای ترکیه است و ما آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گازی و توسعه همکاری‌ها در حوزه برق اعلام کردیم. در این دیدار بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تاکید و قرار شد که با برگزاری شورای عالی همکاری و کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور، به‌صورت ویژه به این موارد پرداخته شود.

وی ادامه داد: اتصال خط‌آهن‌های دو کشور در منطقه «چشم ثریا-آرالیک» مورد تاکید هر دو کشور است و امیدواریم که ساخت‌وساز این خط در اسرع وقت شروع شود. ما آمادگی خود را برای توسعه روابط در همه زمینه از جمله ایجاد مناطق آزاد مشترک و فعال‌سازی گذرگاه مرزی جدید اعلام کردیم. همچنین درخواست کردیم که برای مذاکره در خصوص موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، جلسات تخصصی و کارشناسی برگزار شود. تبادل هیات‌ها و گفت‌و‌گو‌ها در سطح عالی پارلمانی و گروه‌های دوستی همواره در دستور کار دو کشور بوده و در این مذاکرات هم بر ادامه آنها تاکید شد.

گشایش سرکنسولگری ایران در شهر وان، به‌زودی محقق خواهد شد

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه گشایش سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر وان، اقدامی است که به‌زودی محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: این اقدام یک نمایندگی تازه به سرکنسولگری‌های ما در ترکیه اضافه می‌کند؛ اقدامی که ظرفیت جدیدی را برای روابط دو کشور به همراه خواهد داشت. این سرکنسولگری، علاوه بر انجام وظایف کنسولی، نقش مهمی در توسعه همکاری‌های استان‌های مرزی دو کشور ایفا خواهد کرد.

ایران و ترکیه اشتراک‌های فراوانی در منطقه دارند

عراقچی ادامه داد: در حوزه موضوعات منطقه‌ای، گفت‌وگویی طولانی با جناب آقای هاکان فیدان داشتیم. دو طرف اشتراکات فراوانی در منطقه دارند و طبیعتاً نگرانی‌های مشترکی نیز وجود دارد. موضوع فلسطین و ضرورت همکاری مشترک برای توقف کشتار مردم مظلوم غزه، از مهم‌ترین محور‌های مذاکرات امروز بود. نقض مکرر آتش‌بس در غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه نشان می‌دهد که این رژیم نقشه‌های بزرگ‌تری برای بی‌ثبات کردن منطقه دنبال می‌کند.

مهم‌ترین تهدید علیه امنیت و ثبات سوریه از سوی رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن است

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به اینکه ثبات، امنیت و آرامش در سوریه ارتباط مستقیمی با حفظ یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی آن دارد، ادامه داد: مهم‌ترین تهدید علیه امنیت و ثبات سوریه از سوی رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن است. وظیفه کشور‌های منطقه است که در برابر تجاوزات و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی، از جمله در سوریه و لبنان، سد ایجاد کنند.

ایران مخالف مداخله فرامنطقه‌ای در قفقاز است

وزیر خارجه در ادامه افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران، حفظ ثبات و امنیت در قفقاز از طریق همکاری میان کشور‌های منطقه و پرهیز از مداخلات فرامنطقه‌ای است. پدیده تروریسم تهدیدی ناگوار و مشترک برای دو کشور و منطقه به شمار می‌رود. با توجه به این چالش، ما بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم در قالب همکاری متقابل تأکید می‌کنیم. ایران ضمن حمایت از روند خلع سلاح پ. ک. ک و تحقق ترکیه عاری از تروریسم، بر ضرورت انحلال تمامی گروه‌های تروریستی برای دستیابی به منطقه‌ای عاری از تروریسم تأکید دارد.

تحریم‌های ظالمانه آمریکا یکی از محور‌های گفت‌و‌گو با همتای ترک بود

سیدعباس عراقچی در ادامه این نشست خبری با اشاره به پرونده مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم ایران گفت: در نشست امروز در موضوع هسته‌ای ایران و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشورت داشتیم. همچنین در خصوص موضوع اسنپ‌بک و آنچه که در شورای امنیت اتفاق افتاد توضیحات لازم داده شد و ما مطمئن هستیم که همکاری‌های دو کشور روند رو به رشدی را انشالله خواهد داشت و افق‌های بزرگتری در برابر ما قرار داده است.

