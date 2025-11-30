باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع فوق‌العاده هیات کشتی استان تهران با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، مجید هاشملو معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان تهران، قاسم علی‌عسگری ریاست هیات استان، مرتضی همتی عضو هیات رئیسه، حمیدرضا الهیاری عضو هیات رئیسه، علیرضا رضایی عضو هیات رئیسه و دیگر روسای هیات‌ها و حوزه‌های کشتی تهران برگزار شد.

دبیر در این نشست بر اهمیت توسعه زیرساخت و دانش مربیان پایتخت تاکید کرد و اظهار داشت: کشتی تهران باهمت دوستان روند رو به رشدی را پیش گرفته است، اما جا برای پیشرفت زیاد است به گونه‌ای که اگر کشتی تهران بالا بیاید کشتی ایران بالا آمده است.

وی افزود: یکی از مهمترین فعالیت‌های حوزه‌های تهران این است که به ساخت پایگاه‌های قهرمانی و توسعه زیرساخت‌ها توجه ویژه کنند و مسئولین سعی بر این داشته باشند که با برگزاری مسابقات و اردو‌های مختلف مخصوصا در رده نونهالان مُبلغ کشتی پایتخت باشند.

رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: دیگر وظیفه مهم و اساسی هیات کشتی تهران برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی مربیان در سطح تهران و شهرستان‌ها علاوه بر کارگاه‌های اندیشکده فدراسیون است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

در پایان این مجمع نیز از ۲ قهرمان تهرانی یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا تقدیر و تجلیل به عمل آمد.